Inter en Nainggolan verliezen van staartploeg Bologna Redactie

03 februari 2019

20u45 0 Internazionale INT INT 0 einde 1 BOL BOL Bologna Serie A Inter Milaan heeft voor eigen supporters een verrassende 0-1 nederlaag geleden tegen staartploeg Bologna op de 22e speeldag in de Serie A. Bij Inter werd Radja Nainggolan in de 68e minuut naar de kant gehaald.

In de 33e minuut maakte Federico Santander het enige doelpunt van de wedstrijd. Het nummer achttien vertrok zo met de drie punten uit San Siro. Coach Sinisa Mihajlovic kon met een mooie zege uitpakken bij zijn debuut.

Inter Milaan is derde in de stand met 40 punten, achter leider Juventus (60 ptn) en Napoli (51 ptn). Zondagavond staan achtervolgers AS Roma (5e met 34 ptn) en AC Milan (4e met 35 ptn) nog tegenover elkaar. Bologna telt nu 18 punten en is terug te vinden op de op twee na laatste plaats.