Inter-coach Conte geeft Lukaku en co duidelijk seksadvies: “Lever zo weinig mogelijk inspanning, lig dus onderaan” Redactie

22 november 2019

16u11 4 Serie A Dat Inter-coach Antonio Conte maniakaal met z’n vak bezig is, is niets nieuws. De Italiaan hecht belang aan de kleinste details en deinst er niet voor terug om zijn spelers nu zelfs in bed te adviseren. In een interview met L’Equipe is Conte duidelijk: “Je moet zo min mogelijk inspanningen leveren, mijn speler ligt dus best onderaan.”

Inter gaat morgen op bezoek bij Torino. Met amper een punt achterstand zijn de ‘nerazzurri’ de enige ploeg in Italië die koploper Juventus kunnen bijhouden in de stand. Lukaku en co sparen dus best hun krachten om fris aan de aftrap te komen en coach Conte niet voor het hoofd te stoten. De Italiaan eist immers altijd een duidelijke focus: “Ik hou ervan dat spelers de wedstrijd al in hun hoofd beleven voor de aftrap, dat ze alles al gevisualiseerd hebben, zowel offensief als defensief. Enkel zo kunnen ze klaar zijn voor een wedstrijd.”

“En het liefst met hun eigen vrouw!”

Maar Conte eist nog wat meer dan alleen focus van z'n spelers. Wanneer de journalist van L’Equipe wat verder in het interview doorvraagt over de werkwijze en het advies van Conte richting z'n spelers gaat de Italiaan zelfs nog een stapje verder. “(lachend) Ik ben ook speler geweest. In een periode met veel wedstrijden is het belangrijk dat de seks niet te lang duurt. Je moet zo weinig mogelijk inspanningen leveren.” Ook de bedpartner speelt voor de Italiaan een grote rol: “Mijn spelers moeten het bij voorkeur met hun eigen vrouw doen. Dan zijn ze niet gedwongen om een buitengewone prestatie te leveren. De eigen vrouw is minder veeleisend.”

Lukaku en z’n ploegmaats zijn dus gewaarschuwd...