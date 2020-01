Insigne leidt Napoli naar halve finale Coppa Italia na knotsgek duel tegen Lazio ABD

21 januari 2020

22u45 0 Coppa Italia Na een knotsgekke wedstrijd heeft Napoli - zonder Dries Mertens - zich geplaatst voor de halve finale van de Coppa Italia. De troepen van Gennaro Gattuso haalden het van Lazio met 1-0. Insigne tekende voor de winninggoal.

Droomstart voor Napoli. Insigne prikte de openingstreffer na amper twee minuten in doel na een knappe dribbel. Wat volgde, was een onwaarschijnlijke eerste helft. Immobile gleed weg bij het nemen van een penalty en trapte de bal onfortuinlijk over doel. Hysaj en Lucas Leiva pakten een rode kaart. Gescoord werd er niet meer voor de rust.

Na de pauze ging het tempo omlaag, desondanks kregen we nog een leuk slot te zien. Milik en Rui troffen de paal. Ook Italiaans topschutter Immobile - pechvogel van de avond - kon zijn kansen niet benutten. Een doelpunt van Acerbi (Lazio) werd afgekeurd voor offside. Napoli hield zijn voorsprong vast en is de eerste halve finalist in de Coppa Italia.