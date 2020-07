Insigne bezorgt Napoli op geweldige wijze volle buit tegen AS Roma, Mertens valt in Redactie

05 juli 2020

23u52 2 Napoli NAP NAP 2 einde 1 ROM ROM AS Roma

Slechts een invalbeurt van een half uur voor Dries Mertens bij AS Roma, wel een goeie zege voor Napoli (2-1). Napoli, winnaar van de Coppa Italia, komt zo op gelijke hoogte van de Romeinen op de vijfde plaats in de Serie A. Op voorzet van Mario Ruiz opende Callejon, na de pauze maakte Mkhitaryan gelijk. Insigne voltrok op geweldige wijze het verdict. Mertens, ingevallen voor Milik, kwam dicht bij de 3-1 maar zag Pau Lopez nog knap redden. Derde opeenvolgende verlies voor AS Roma.

