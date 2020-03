In Serie A hopen ze op 9 mei te hervatten, maar wat dan met EK en spelers die einde contract zijn? ODBS

16 maart 2020

18u11 0 Serie A In Italië hebben de 20 Serie A-clubs vandaag via een videoconferentie vergaderd. Hoofdthema: hoe moet het verder met de competitie? De Serie A ligt officieel stil tot 3 april, maar naar alle verwachting is de uitbraak van Covid-19 dan nog niet volledig gaan liggen. De clubs kijken verder en hebben naar verluidt 9 mei als datum geprikt waarop er uiterlijk hervat moet worden.

Midweekspeeldagen zijn mogelijk, maar dan nog betekent dit dat er meteen gevoetbald moet worden tot ergens midden juli. De meeste clubs hebben nog 12 matchen te spelen, sommigen (waaronder Inter) zelfs 13. Een voorbeeld dat ook andere (grote) Europese competities zullen verkiezen, waardoor de druk op de UEFA om morgen het EK uit te stellen alleen maar groter wordt. In de wandelgangen luidt steeds harder dat het EK in 2021 zou plaatsvinden. Een EK in 2021 zou dan weer een streep door de rekening zijn van de FIFA, dat in de zomer van dat jaar haar prestigieuze WK voor clubs wil lanceren.

Lees ook. Wat met EK 2020? UEFA op ramkoers met FIFA in machtsstrijd om miljarden euro’s

Bijkomend probleem van een competitie tot halfweg juli: wat met de spelers die straks einde contract zijn? Een overeenkomst voor een seizoen loopt normaliter af op 30 juni. Ook dat kwam in de videoconferentie aan bod. Mogelijk worden die contracten met een maand of zelfs een jaar automatisch verlengd, al is de verwachting dat daar nog wel wat juridische haken en ogen aan vastzitten. Naast spelers zien clubs eind juni ook uitleenbeurten, sponsordeals en tv-rechten aflopen.

Een greep uit de in Europa na 30 juni in principe transfervrije topspelers: Edinson Cavani (PSG), Mario Götze (Borussia Dortmund) en Zlatan Ibrahimovic (AC Milan). Ook in de Premier League een mooi lijstje, waaronder Jan Vertonghen. Maar ook David Silva, Willian, Pedro, Baines, Lallana, Ighalo, Matic of Clyne. In onze competitie komt dan vooral Antwerp even in moeilijker vaarwater. Op de ‘Great Old’ lopen de contracten van Mbokani, Bolat, Defour, Arslanagic en Mirallas af.

Meer over EK

sport

sportdiscipline

voetbal

UEFA

FIFA