In ondergoed gespot op het balkon: onzekere Dries Mertens laat Napoli zweten, ook met zijn contract

13 juni 2020

12u00 10 Serie A In zijn onderbroek op het balkon van het afzonderingshotel van Napoli, zoals een echte zuiderling. Er is nog twijfel of hij start tegen Inter wegens vermoeide spieren, maar Dries Mertens stak zich zaterdagmiddag niet weg. De Rode Duivel (33) laat zijn trainer en Napoli zweten. De handtekening onder zijn contract staat er nog niet wegens nog een paar twistpunten.



Gennaro Gattuso wacht op een seintje van zijn sterspeler en beslist in de loop van de dag. Zoals de kaarten er gisteravond bijlagen, komt de Rode Duivel vandaag niet in actie in de halve finale van de beker tegen Inter. “Spiervermoeidheid” claimen ze bij Napoli. “Pijntjes.” Zaterdagmiddag gaf Mertens de fans hoop. In zijn onderbroek werd hij gekiekt op het balkon van zijn hotelkamer, waar Napoli op afzondering zit.

Daar komt nog bij dat zijn nieuwe contract nog altijd niet is getekend. Speler en club hadden de verlenging van zijn overeenkomst graag voor de herstart van het voetbal in Italië afgerond, maar juridisch zijn ze er nog altijd niet uit. Gekibbel over de laatste punten en komma’s. Bij Napoli is het altijd duwen en trekken.

Mertens’ contract loopt binnen 17 dagen af, maar hij gaat ervan uit dat hij in Napels blijft. Principieel is er een akkoord, financieel ook, maar voorzitter Aurelio De Laurentiis en zijn sportief directeur zijn nu aan zet. Trek hem over de streep, met andere woorden. Liever vandaag dan morgen kondigen ze zijn nieuwe contract aan.

Dries versus Romelu

Mertens heeft al een Coppa op zijn palmares, ‘Big Rom’ heeft buiten die FA Cup als vijfde wiel in zijn eerste jaar bij Chelsea nog nooit een prijs gewonnen in het buitenland. In de finale van de FA Cup zat hij toen niet eens op de bank. Maagdelijk cv. De Coppa in Italië is voorlopig Inters beste kans op een prijs dit seizoen - Juve en Lazio hebben betere kaarten.

Bondscoach Roberto Martínez volgt de match vanavond op de voet. “Dries heeft de juiste beslissing genomen door bij Napoli te blijven”, zegt hij in La Gazzetta. “Ook bij de nationale ploeg is hij al jaren erg belangrijk. Wij staan eerste op de FIFA-ranking, grotendeels mede dankzij hem. Hij is een voetballer die ik immens apprecieer. Hij kan in om het even welk team ter wereld mee. Hij kon kiezen voor de centen. Zijn keuze is een fantastisch verhaal voor het Italiaans voetbal: blijven en geschiedenis schrijven met zijn club zijn het belangrijkste voor hem. Hij heeft een geweldige band met de club en de stad. Hij is in de eerste plaats een groot mens en daarbuiten ook een grote voetballer.”

Martínez vergelijkt zijn twee aanvallers ook. “Romelu en Dries staan altijd klaar. Zijn intelligent. Kennen de fundamentele principes van het voetbal. Ze hebben beiden een grote invloed op hun ploegmaats. Voor mij zijn ze twee fenomenen. Voor België en voor Italië.”

Straks kan er maar een de finale halen.

