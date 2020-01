In de vorm van z’n leven: Lukaku scoort 2 keer in zege tegen Napoli en doet weer haasje-over met Ronaldo Kristof Terreur

06 januari 2020

22u40 4 Napoli NAP NAP 1 einde 3 INT INT Internazionale Serie A Vuurwerk van Big Rom. Een dubbel om het jaar af te sluiten, een dubbel om het nieuwe in te zetten. In 2020 doet Romelu Lukaku wat hij ook al in 2019 deed: scoren voor Inter. In de topschuttersstand doet hij haasje-over met Ronaldo.

De goals van Lukaku:



Cristiano Ronaldo heeft in Portugal gespeeld, Engeland en Spanje. Hij heeft overal gescoord. Toch vindt de Portugees de Serie A met voorsprong de moeilijkste om de weg naar doel te vinden. Een stelling die Romelu Lukaku, sinds augustus ook aan de slag in de Laars, mee onderschrijft.

De statistieken spreken hem echter tegen. Op Napoli maakte hij zijn dertiende en veertiende van het seizoen. Een ‘doppieta’ tegen een topclub in crisis, zonder de geblesseerde Dries Mertens. Zijn strafste return ooit in een topcompetitie na achttien speeldagen: bij Everton klokte hij vier seizoenen geleden na evenveel matchen op 13 af.

Zijn elfde in elf wedstrijden volstond om weer over Ronaldo te wippen in de topschutterstand. Sinds de interlandbreak in oktober zitten ze elkaar op de hielen. De twee paradepaardjes van de Serie A vechten in het zog van voorlopig topschutter Ciro Immobile (Lazio, 19 goals) om een kroon en de titel. Ronaldo lukte tegen Cagliari eerder op de middag een hattrick. Lukaku antwoordde met een brace.

En of hij op dreef was in het eerste 30 minuten op San Paolo. Zijn vorm van 2019 trekt Lukaku in het nieuw jaar gewoon door. Toen hij, uit een offsidepositie, alleen op Meret af mocht stormen, haalde Rui de bal nog voor de lijn weg. In de draai trof hij bij de volgende aanval met de rechter opnieuw Meret op zijn weg. Bij de derde poging had die geen verhaal.

Lukaku begon aan de middenlijn aan zijn ren. De verdedigers van Napoli bleven wijken. Zoveel ruimte moet je Lukaku niet geven. Met zijn linker knalde hij via de binnenkant van de paal keihard raak. Een schot met power en precisie - 111 kilometer per uur. Het vuistje ging in de lucht.

Op het halfuur ging Meret vreselijk in de fout. Lukaku mocht opnieuw rennen en uithalen met zijn linker. De keeper liet zijn knal gewoon langs zijn lijf schieten. Overkomt elke doelman wel eens – Meret is nochtans aan een goed seizoen bezig.

Napoli pruttelde nog even tegen, na de aansluitingstreffer van Milik. Noch Lukaku noch Lautaro kregen de ruimte die ze voor rust kregen, maar bij een tegenprik sloeg de Argentijn op het uur toch toe. Inter had zijn zekerheid.

In de stand delen Juventus en Inter de leiding met 45 punten. In de topschutterstand heeft Inters uithangbord een streepje voor op de posterboy van Juve. Voordeel voor Big Rom. Spits in de vorm van zijn leven.

“Het is belangrijk om een grote leider als Antonio Conte op de bank te hebben”, zei Lukaku. “Zeker met zo’n jong elftal. De coach heeft zoveel ervaring. Wij waren goed, maar kunnen nog zoveel beter.”