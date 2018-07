In de naam van de records, de eer en de geit: waarom Cristiano Ronaldo naar Juventus verhuist Niels Vleminckx & Frank Dekeyser

11 juli 2018

21u02 4 Serie A Cristiano Ronaldo (33) naar Juventus: dat is méér dan een transfer die draait om harde cash. Een blik in het evangelie van CR7. In de naam van de records, de eer en de strijd om de titel ‘beste ooit’.

God in Madrid. Onsterfelijk in Spanje. En toch verkoos Cristiano Ronaldo op z’n 33ste om te vertrekken bij Real Madrid. China wenkte, Cristiano bedankte. Hij kon terug naar zijn eerste liefde Manchester United, maar deed dat niet. De Premier League en FA Cup winnen, topschutter in Engeland worden - been there, done that.

Het werd Juventus. Met een transfersom van 100 miljoen. "Dat ze dat bedrag betalen? ‘t Is Cristiano Ronaldo, hé", lacht Italië-kenner Walter Baseggio. "Een totaalpakket. Op niveau van marketing, merchandising. Zijn truitjes zullen wel goed verkopen, denk ik. Bovendien zullen de aandelen van de club op de beurs stijgen, gaan er meer sponsors komen. Enkel het salaris van de speler ligt aan de hoge kant."

Maar het gaat de Portugees om meer dan alleen de nullen in zijn contract. Bij Juve kan de spits nóg meer gewicht geven aan zijn sportieve nalatenschap. Cruciaal voor het vleesgeworden ego genaamd Cristiano Ronaldo. Baseggio knikt. "Hij had nood aan nieuwe doelen."

