Icardi bezorgt Inter volle buit nadat Donnarumma zich helemaal miskijkt op voorzet, Nainggolan valt al snel uit met enkelblessure

21 oktober 2018

22u30

Internazionale INT INT 1 einde 0 MIL MIL AC Milan Serie A Inter heeft vanavond op de negende speeldag in de Italiaanse Serie A de stadsderby tegen AC Milan met het kleinste verschil (1-0) gewonnen. De Argentijnse sluipschutter Mauro Icardi schonk Inter de zege met een treffer diep in de toegevoegde tijd.

Radja Nainggolan startte in de basis bij de thuisploeg, maar moest net voor het halfuur reeds geblesseerd naar de kant. De voormalige Rode Duivel liep een kwetsuur aan de linkerenkel op nadat voormalig Anderlecht-middenvelder Lucas Biglia tot twee keer toe hard inging bij een duel. Italiaanse media melden dat het om een verstuikte enkel gaat en onze landgenoot woensdag mogelijk het Champions League-duel tegen Barcelona mist. Morgen weten we hoe lang Radja out is.

De beste kans in de eerste helft kwam op naam van Stefan de Vrij. De Nederlander kopte een hoekschop van Ivan Perisic tegen de paal. Al vroeg in de wedstrijd werd de openingstreffer van Inter-aanvoerder Icardi afgekeurd wegens buitenspel. Hetzelfde lot was ook Milan-speler Mateo Musacchio beschoren met de rust in zicht.

In de tweede helft leek een bijzonder matig duel op een gelijkspel af te stevenen, totdat Icardi Milan alsnog een koude douche schonk. Inter komt met negentien punten op de derde plaats terecht, AC Milan staat ondanks zware investeringen pas twaalfde. Voor Milan is het bovendien al van begin 2016 geleden dat er in de Serie A nog eens een stadsderby gewonnen kon worden.

Bij Fiorentina kreeg Kevin Mirallas twintig minuten de tijd om zich te bewijzen in de thuiswedstrijd tegen Cagliari. Hij kwam na zeventig minuten het veld op in de plaats van de Kroatische international Marko Pjaca, toen de 1-1 eindstand net op het bord stond in het Stadio Artemio Franchi. Jordan Veretout had de thuisploeg op het uur op een 1-0 voorsprong gezet, negen minuten later zorgde Leonardo Pavoletti voor de gelijkmaker. Het sein dan voor Fiorentina-coach Stefano Pioli om onder Mirallas in te brengen, maar gescoord werd er niet meer. Met het gelijkspel op zak blijft Fiorentina in de subtop hangen: op een zesde stek op reeds elf punten van leider Juventus.