Icardi bezorgt Inter de zege met tweeklapper tegen SPAL

07 oktober 2018

Internazionale heeft de achtste speeldag in de Serie A afgesloten met een 1-2 zege bij SPAL. Radja Nainggolan stond de hele partij tussen de lijnen bij de Milanezen, die naar de derde plaats in de tussenstand klimmen. Voor SPAL was het de vijfde nederlaag in zes duels. Het team uit Ferrara staat veertiende.

Icardi bracht de bezoekers na een kwartier op voorsprong met een rake kopbal. SPAL kreeg vier minuten later vanop de stip al de kans gelijk te maken, maar Antenucci trapte zijn elfmeter naast. Na rust kwam die gelijkmaker er toch toen Paloschi aan de tweede paal een voorzet van Fares binnentikte. Het slotakkoord was echter toch voor Inter. Opnieuw Icardi (schoot de Nerazzurri naar een driepunter.

