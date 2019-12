Ibrahimovic kondigt terugkeer naar AC Milan op geheel eigen wijze aan: “Zelfde Zlatan. Andere duivel” ODBS

27 december 2019

18u57 148 Serie A Zlatan Ibrahimovic (38) weigert de schoenen aan de haak te hangen. Na zijn Amerikaans avontuur keert de Zweed terug naar Europa en meer bepaald naar een van zijn ex-clubs: AC Milan. Hij tekent in San Siro een contract van 18 maanden en gaat er 5 miljoen euro opstrijken. Ibrahimovic kondigde zijn komst op geheel eigen wijze aan op Twitter.

Ibrahimovic keerde vorige maand de Major Soccer League de rug toe, toen hij met LA Galaxy in de play-offs uitgeschakeld werd door rivaal LA FC. Meteen daarna maakte ‘Ibracadabra’ bekend dat hij graag terug naar Europa wil. Geruchten rond een hereniging met AC Milan deden al snel de ronde, maar ook AS Roma, Fiorentina en Bologna sprongen in de dans om de handtekening van de spits.

Ibrahimovic kiest nu voor de club die hij zeven jaar geleden voor PSG verliet. Gehoor gegeven aan de lokroep van legende Paolo Maldini en Zvonimir Boban, de sportief directeur van de club. Ondanks dat hij ook voor Juventus en Inter speelde, was zijn band met AC Milan het innigst. In de twee jaar dat Zlatan al voor AC Milan speelde was hij goed voor 56 goals in 85 matchen, met een scudetto en Italiaanse Supercup bij in de prijzenkast. De ‘Rossoneri’ maakten de komst van Zlatan nu ook officieel bekend. En ook ‘Ibra’ zelf kondigde zijn terugkeer aan op Twitter. Dat zoals alleen hij dat kan. “Zelfde Zlatan. Andere duivel”, schrijft hij.

(lees verder onder de tweets)

Same Zlatan. Different Devil. @acmilan Arrivo pic.twitter.com/2sU0su3Jtt Zlatan Ibrahimović(@ Ibra_official) link

De mooiste goals van Zlatan voor AC Milan

Ibrahimovic treft in Milaan weliswaar een ander team aan dan in zijn eerste periode. De ploeg van Stefano Piolo, die de eerder dit seizoen ontslagen Marco Giampaolo opvolgde, staat pas elfde in de Serie A. Het wordt ook uitkijken naar het rugnummer dat Zlatan zal kiezen. Zijn favoriete negen is momenteel in handen van de Poolse prijsschutter Krysztof Piątek. Mogelijk gaat hij voor het nummer 81.

Bekijk ook: Standbeeld Ibrahimovic in Malmö beklad