Ibrahimovic (38) voelt de adrenaline: “Ik ben geen mascotte die gek komt doen” GVS

03 januari 2020

11u34

Bron: Belga 0 Serie A De Serie A heeft er met Zlatan Ibrahimovic (38) een topattractie bij. De Zweedse vedette zette zijn handtekening onder een contract voor zes maanden bij AC Milan, de club waarvoor hij eerder speelde tussen 2010 en 2012. Gisteren palmde hij de binnen- en buitenlandse sportkranten al in met zijn aankomst, vandaag werd hij voorgesteld. En of hij enthousiast is. “Ik ben geen mascotte die maar een beetje gek moet doen.”

"Ik had meer aanbiedingen op m’n 38ste dan op m’n 28ste”, opende Ibrahimovic zijn verhaal voor een bomvolle perszaal. “Na de laatste wedstrijd met LA Galaxy sprak ik met Maldini. Dit was geen moeilijke beslissing. Zoveel jaar geleden moest ik hier weg vanwege financiële moeilijkheden. Als het toen van mij afhing, was ik niet vertrokken", vertelde hij verder. Zlatan maakte in die periode liefst 56 goals in 85 matchen. Zijn bijdrage luidde de voorlopig laatste titel van de Milanezen in, in 2011.

Sindsdien is AC Milan niet meer de grootmacht uit het verleden. Ook dit seizoen vinden de Rossoneri geen aansluiting met de absolute top. Halfweg de competitie staan Lucas Biglia en co op een bleke elfde plaats. De druk op de schouders van Ibrahimovic is groot. "Als ik niet in deze ploeg zou geloven, dan zou ik niet zijn teruggekeerd", onderstreepte de Zweed, die rugnummer 21 krijgt. "Er zijn doelen die ik stel voor de ploeg en voor mezelf. Ik wil mijn teamgenoten zo goed mogelijk helpen. Ik ben niet hier omdat ik Ibrahimovic ben. Ik start met een leeg blad. Wat ik in het verleden deed, betekent niets meer. Deze uitdaging bezorgt mij heel wat adrenaline. Ik ben heel gelukkig. Op je 38ste voor Milan tekenen is uniek. Dit bewijst dat ik nog iets kan tonen. Ik ben geen mascotte die maar een beetje gek komt doen.”