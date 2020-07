Ibrahimovic (38) is nog niet klaar met toveren: “Je denkt dat ik op pensioen ga? Dit is nog maar het begin” GVS

25 juli 2020

10u39 2 Serie A It’s not over yet. In een opzwepende video is Zlatan Ibrahimovic (38) duidelijk: hij gaat nog lang niet op voetbalpensioen. “Je denkt dat ik klaar ben? Ik heb maar één ding te zeggen: dit is nog maar het begin.”

Zaterdagochtend, 10u. Ibrahimovic stuurt een geweldige video de wereld in. Wie had gedacht dat zijn voetbalpensioen zo stilaan nadert, heeft het mis. Zlatan gaat door.

“Dus je denkt dat ik klaar ben? Dat mijn carrière binnenkort zal eindigen? Je kent me niet. Heel mijn leven heb ik moeten vechten. Niemand geloofde in mij. Dus moest ik geloven in mezelf. Sommigen wilde me neerhalen, maar ze maakten me alleen maar sterker. Anderen wilden me uitbuiten, zij maakten me alleen maar slimmer. En nu denk je dat ik klaar ben? Ik heb tegen jullie maar één ding te zeggen: ik ben niet zoals jij, omdat ik jou niet ben. Ik ben Zlatan Ibrahimovic. En dit is nog maar het begin...”

Onder impuls van Ibrahimovic maakte AC Milan een revival in de Serie A. Toen de Zweed er tijdens de winter arriveerde, stond I Rossoneri op een elfde plaats. Het had slechts zes van de zeventiende gespeelde matchen gewonnen. En dan: Ibra als wonderdokter. Zijn zeven goals en vier assists waren belangrijk, maar de manier waarop hij iedereen op scherp zet is misschien nóg belangrijker. Naast ‘de Koning’ wordt er niet geslabakt. Ook niet op training. Íedereen ging er harder door werken.

Sinds de komst van Zlatan pakte Milan 39 op 57 - een schrik contrast met de periode voor Nieuwjaar. Het strijdt met AS Roma en Napoli voor Europa League-tickets.

De Milanese fans houden intussen hun hart vast. Zlatan tekende namelijk een contract van zes maanden met een optie op een bijkomend jaar. In een recent interview vertelde de ontembare leeuw dat hij nog niet weer waar hij volgend seizoen zal spelen. “Niemand heeft me al iets verteld, maar dat had ik ook niet verwacht. Ik blijf gewoon hard werken.” Maar stoppen doet hij dus sowieso niet.

