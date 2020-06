Exclusief voor abonnees Hoe Dries Mertens een Napolitaan voor het leven wordt: “Hij hoort in het pantheon bij Pesaolo, Vinicio en Maradona” Kristof Terreur

13 juni 2020

22u41 29 Serie A Napels zien en dan stoppen. Wanneer Dries Mertens (33) na zijn contractverlenging nog eens van het balkon van zijn Palazzo tuurt, vindt hij een stad die zich nog gewilliger aan zijn voeten gooit. Het hart sprak: “Si, sono napoletano.” Hoe een knaap uit Leuven, door zichzelf te blijven, een Napolitaan voor het leven is geworden. En topschutter aller tijden voor Diego Maradona en co.

🔝 | Dankzij dit doelpunt werd Dries Mertens topschutter aller tijden van Napoli! 💙🇧🇪 pic.twitter.com/dvLPAW8VqS Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

De kracht van het beeld. In Napels durven ze een verhaal wel eens vertellen met een cartoon, een spotprent, graffiti.

In het Quartieri Spagnoli, zijn Spaanse wijk, siert sinds kort een muurschildering van Dries Mertens een witte gevel, onder het nummer 62. ‘Ciruzz Mertens, il miglior goleador della Storia del Napoli. Grande.’ Ciro Mertens, de beste schutter aller tijden van Napoli.

In de Via Toledo, een winkelstraat, kalken straatartiesten portretten van Mertens op de stenen. In de souvenirshops staan de beeldjes van de Rode Duivel naast die van Diego Maradona, dertig jaar na de laatste scudetto nog altijd zijn grootste afgod. Dries come Diego. Mertens come Maradona. Zelfde initialen, gelijkaardige status. Stad aan de voeten.

Vluggertje in de trein

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen