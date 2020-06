Exclusief voor abonnees Hoe Dries Mertens de held van elke Napolitaan werd: “Maradona is god, Mertens is de messias” Dietert Bernaers

17 juni 2020

16u19

Bron: Content redactie

Nu in tijden van corona wordt aangeraden om thuis te blijven, hebben we met z’n allen meer tijd om te lezen. Daarom doken we in ons archief en maakten we een selectie van de beste artikelen. Vandaag brengen we een artikel over Dries Mertens dat eind december in 2016 in Het Laatste Nieuws verscheen.

Serie A Met acht goals in drie wedstrijden, waaronder twee hattricks, had Dries Mertens het voetbalgekke Napels eind 2016 op de rand van een delirium gebracht. Onze journalist Dieter Bernaers bracht toen een bezoek aan een warmbloedige stad waar 'il diavoletto', de kleine duivel, menig kerststal sierde. Het werd een reportage waar Napoli-fans vertellen waarom ze zo gek zijn van onze landgenoot en ook de echtgenote van Mertens, Katrin Kerkhofs, werd geïnterviewd: “Plots wilde iedereen me kussen en knuffelen”.

