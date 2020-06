Hoe Dries Mertens de held van elke Napolitaan werd: “Maradona is god, Mertens is de messias”

Serie A

Met acht goals in drie wedstrijden had Dries Mertens het voetbalgekke Napels eind 2016 op de rand van een delirium gebracht. Onze journalist Dieter Bernaers bracht toen een bezoek aan de warmbloedige stad. Het werd een reportage waar Napoli-fans vertellen waarom ze zo gek zijn van onze landgenoot en ook de echtgenote van Mertens, Katrin Kerkhofs, werd geïnterviewd:

“Plots wilde iedereen me kussen en knuffelen”.

Dries Mertens (33) blijft bij Napoli. De Rode Duivel verlengde vandaag zijn contract tot 2022 . Het ideale moment om in ons archief te duiken. Daarin vonden we een artikel over Mertens - held van elke Napolitaan - dat eind december in 2016 in Het Laatste Nieuws verscheen.