Hete zomer van 1 miljard zit er aan vooravond Serie A bijna op: Italiaanse clubs gaven nooit méér uit aan transfers VDVJ

17 augustus 2018

07u12 0 Serie A Ciao bella! De Serie A lacht verleidelijk na een hete transferzomer. Voor het eerst spendeerden de clubs in de Serie A samen meer dan één miljard euro. Met Cristiano Ronaldo als onweerstaanbare knipoog.

De Premier League entertainde. Clubs van La Liga veroverden Europa. Uit de Ligue 1 en Bundesliga kwam dan weer het ene talent na het andere voort. Maar de Serie A? Die leek vergane glorie - zeker na de gouden jaren negentig en nul. De Italiaanse competitie was voetbal zonder vedetten in verouderde, lege stadions geworden. Al is het calcio stilaan aan een heropleving bezig. De Europese prestaties van Juventus en AS Roma waren reeds een aanwijzing. Net zoals het geïnvesteerde geld in de renovatiewerken. Vanavond - één dag voor de voorziene competitiestart - sluit de transfermarkt in Italië. En terwijl de vervroegde deadline in Engeland nog voor 700 miljoen euro minder uitgaven zorgde, is in de Serie A het tegenovergestelde waar. Voor het eerst in de geschiedenis werd de mythische grens van één miljard euro uitgaven gebroken.

