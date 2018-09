Het trieste verhaal van gevallen Braziliaanse topspits: "Op training bij Inter was ik 's morgens dronken. Iedere keer weer" Hans Op de Beeck

05 september 2018

07u00

Bron: R7 0 Serie A Hij moest de opvolger van de Braziliaanse Ronaldo worden en hield aan vijf goeie tot geweldige seizoenen in de Serie A, bij Parma en vooral Inter, de bijnaam van L'Imperatore (de keizer) over. Maar nadien ging het steil bergaf met de carrière van Adriano. Aan het Braziliaanse televisiestation R7 legt hij nu uit waarom.

Met grote ogen keken ze in de laars naar zijn kanonskogels met de linker, voor de 'Goddelijke Kanaries' zat Adriano al snel aan 31 goals in 51 matchen. De voetbalwereld lag aan de voeten van de bonkige spits, tot in 2004 zijn gsm rinkelde. Inter-icoon en toenmalig kapitein Javier Zanetti vertelt: "We waren er allemaal bij toen hij het telefoontje kreeg met het nieuws dat zijn vader was overleden. Hij begon plots te schreeuwen op een haast onmogelijke manier. Ik krijg er nog steeds kippenvel van. Daarna was hij nooit meer dezelfde. Voorzitter Moratti en ikzelf zijn hem sindsdien gaan beschouwen als een kleine broer. Hij bleef wel nog voetballen en scoren, maar sindsdien was niets meer hetzelfde. De manier waarop Adriano’s carrière nadien is verlopen, betekent nog steeds een van de grootste nederlagen uit mijn loopbaan. Hij had echt alles om de beste ter wereld te worden."

Nu geeft Adriano, 36 inmiddels, ook zelf toe hoe hij in een diepe depressie sukkelde en naar de verkeerde middelen greep. "De dood van mijn vader heeft een grote leegte achtergelaten, ik voelde me haast altijd eenzaam. Ik isoleerde mezelf van de buitenwereld en gleed steeds verder af", vertelt hij aan R7. "Uiteindelijk voelde ik me alleen nog gelukkig wanneer ik dronk. Ik deed het iedere avond. Alles wat ik te pakken kon krijgen, dronk ik leeg: wijn, whiskey, wodka, bier. Veel bier."

"Ik stopte niet met drinken en ik zou eigenlijk niet weten hoe ik het nog zolang heb uitgehouden in Milaan. Ik kon mijn drankprobleem echt niet verstoppen. 's Morgens kwam ik dronken op de training aan. Iedere keer weer. Zelfs al was ik compleet lazarus, ging ik trainen. De club nam me dan in bescherming en communiceerde dat ik met spierproblemen kampte. Maar op lange termijn was dat natuurlijk niet vol te houden en moest ik Inter verlaten." Adriano trok terug naar Brazilië en ging er voor Flamengo, Corinthians en Atletico Paranaense, maar verder dan een handvol matchen kwam hij niet meer. Alleen met lichtcrimineel of losbandig gedrag, zoals een feestje met 18 ingehuurde prostituees, haalde hij nog het nieuws. In 2016 hing de gevallen 'keizer' de schoenen aan de haak.

Adriano: "Later pas realiseerde ik me dat het probleem in Italië mijn entourage was. Vrienden die me louter meenamen naar feestjes waar de drank rijkelijk vloeide en waar veel vrouwen waren. Ze dachten nooit na, laat staan dat ze aan mij dachten. Door terug te keren naar Brazilië liep ik vele miljoenen mis, maar hervond ik wel tonnen blijdschap."