Het madeliefje in het contractdossier van Dries Mertens: "Zijn einde bij Napoli nadert" GLA/KTH

11 april 2020

14u01 0 Serie A De berichtgeving in Italië over een mogelijke contractverlenging van Dries Mertens (33) bij Napoli is een beetje zoals een voorspeltruc met het madeliefje: hij tekent bij, hij tekent niet bij, hij tekent bij, ... De Gazzetta dello Sport is er eindelijk helemaal uit: het einde van de Duivel bij Napoli nadert. ‘Fermata Mertens’.

Afgelopen dinsdag in een bericht, onderaan pagina 17 van de Gazzetta dello Sport: “In het dossier Jan Vertonghen kan Napoli ook de kaart Dries Mertens uitspelen. Die zal de komende dagen voor twee jaar bijtekenen en zal enkel maar goede dingen kunnen vertellen aan zijn landgenoot en vriend.”

Deze zaterdag in een ruim artikel, bovenaan pagina 17 van diezelfde roze sportkrant: “Schluss voor Mertens. Dries, De Laurentiis en de misgelopen contractverlenging. Wandelt Napoli weg van de onderhandelingstafel?”

Lunch

De euforie is getemperd. Zo snel kan het dus gaan. Een beetje eigen aan de club, eigen ook aan het impulsieve karakter van zijn excentrieke voorzitter Aurelio De Laurentiis. Man van grote uitbundigheid en van stevige driftbuien.

Het valt af te lezen in de berichtgeving over de contractverlenging van Mertens de voorbije maanden. Zie de vergelijking met het madeliefje: hij tekent bij, hij tekent niet bij, hij verlengt, hij verlengt niet.

Blaadje per blaadje trekt De Laurentiis af. Het laatste zegt Mertens geen nieuwe overeenkomst zal tekenen. De media als middel om de supporters op de hoogte te houden en druk te zetten. Niets gebeurt toevallig in Napels.

Zie ook de lunch tussen de voorzitter en Mertens in het restaurant Gran Vesuvio Hotel, op 1 maart. Een plaatselijke fotograaf legde de afspraak vast op foto. In Italië regende het meteen berichten dat Mertens dichter bij een contractverlenging stond. Het etentje was last minute gepland.

Mertens’ zaakwaarnemer Stijn Francis was in geen velden of wegen te bespeuren, maar De Laurentiis hield een goed gevoel over aan de informele babbel. Hij voelde dat zijn charmeoffensief wel eens effect kon hebben. Zijn gedeeld topschutter aller tijden twee jaar langer vastleggen was zijn doel. Hij ging ervan uit dat alles wel goed zou komen.

Goede doelen

Dat er de voorbije 40 dagen geen contact meer is geweest, wordt nu door de Gazzetta aanzien als een breekpunt. Het einde van Mertens, die er vier miljoen euro netto verdient, nadert. De discussie over de boetes, die De Laurentiis in een woedevlaag oplegde nadat de spelersgroep weigerde op afzondering te gaan, wordt als reden aangehaald.

Mertens zou het geld van boetepot – zo’n 2,5 miljoen – liever aan goede doelen in de stad schenken dan aan de clubkas, zo weet de Gazzetta. De Laurentiis denkt daar anders over. Dat zijn werknemers op technische werkloosheid zijn gezet, zou Mertens ook niet zinnen. Redenen die onbevestigd blijven in het kamp-Mertens. Daar onthouden ze zich van alle commentaar. Daar reageren ze liever niet op elke wending.

Zolang de Serie A door de coronacrisis niet is hervat, heeft het bovendien weinig zin. Mertens heeft nog altijd zijn grote doel niet verwezenlijkt. Op dit moment staat hij naast Marek Hamsik in de topschutterstand aller tijden met 121 goals. Nog een doelpunt en hij mag zich effectief de meest doeltreffende ‘Napolitaan’ in de geschiedenis noemen. Zijn gedroomde ‘arrivederci’ door de grote poort aan stad en club die hem alles hebben gegeven. Ze dragen ‘Ciro’ erop handen. Het is wachten op.

Inter en Chelsea

Aan bewonderaars ontbreekt het Mertens alvast niet. Als eindecontractspeler is hij sowieso gegeerd. Nog meer nu de transfermarkt, met zijn zotte bedragen, in elkaar dreigen te stuiken door het coronavirus. Inter, coach Antonio Conte voorop, is nog altijd gecharmeerd.

Frank Lampard, trainer van Chelsea, had Mertens graag in januari al naar Londen gehaald, maar stuitte toen op een duidelijk njet van De Laurentiis en een gigantische vraagprijs. Omdat Mertens ervaring heeft en op vier aanvallende posities uit de voeten kan, ziet hij hem als de ideale versterking. Ook bij andere Engelse clubs is de naam van onze landgenoot al gevallen. Alleen schieten zij ook pas helemaal ingang als er eindelijk weer gevoetbald kan worden.

Tot dan blijft het blaadjes plukken van het madeliefje … Mertens weet wat hij wil.

Lees ook:

“Een beetje wijn is de oplossing voor veel problemen”: Dries Mertens onderhoudt conditie met hilarische workout

Wie slaat zijn slag? Deze sterren zijn deze zomer ‘gratis’ op te halen

Italië lust Jan Vertonghen wel: Rode Duivel op lijstje bij Napoli en Inter