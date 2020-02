Het Liverpool van Italië, met Inzaghi en Insigne: Benevento met vingers in de neus op weg naar titel in Serie B CPG

11 februari 2020

17u55 0 Serie B Van lachertje van Italië, tot het Liverpool van de Serie B. Twee seizoenen geleden verloor het in haar eerste halfjaar in de Serie A zowat alles, dit seizoen overstijgt het Benevento van coach Filippo Inzaghi de Italiaanse tweede klasse. De kloof met de achtervolgers is ondertussen immens: 17 punten. De titel en de promotie naar het hoogste niveau kan hen haast niet meer ontglippen.

Zo historisch de promotie van het bescheiden Benevento naar de Serie A in 2017 is, zo dramatisch begint ‘Gli Stregoni’ aan haar debuutseizoen op het hoogste niveau in Italië. De eerste veertien wedstrijden verliezen de Zuid-Italianen allemaal. Met uitzonderlijke cijfers van 0 op 42 is het lot van Benevento al vroeg in het seizoen bezegeld. Het eindigt dat jaar met 21 punten laatste in Italië en degradeert.

Vorig jaar herpakt de club uit Campania zich en grijpt het onder leiding van Cristian Bucchi net naast een nieuwe promotie naar de Serie A. Dit seizoen is Benevento onder het bewind van voormalig Italiaans international Filippo ‘Pippo’ Inzaghi wel op weg om dat doel op dominante wijze te bereiken. De mannen van Inzaghi wonnen zondagavond op het veld van kelderploeg Nuova Cosenza met 0-1 en tellen na 23 speeldagen al 54 punten.

Met slechts één nederlaag in de competitie is Benevento de autoritaire leider in de Italiaanse tweede klasse. Het telt inmiddels 17 punten meer dan eerste achtervolgers Crotone en Frosinone. De kloof tussen de nummers twee en veertien in de stand is met slechts 7 punten daarentegen miniem.



De grote voorsprong van de eenzame leider op de rest van de ploegen maakt van Benevento het Liverpool van de Serie B. De Engelse topclub soleert in de Premier League op gelijkaardige wijze, zij het met nog imposantere statistieken naar de titel. ‘The Reds’ wonnen reeds 24 van hun 25 gespeelde competitiewedstrijden .

Super Pippo

De Serie B-ploeg van ex-Juventus en AC Milan-aanvaller Filippo Inzaghi kan eveneens een doelsaldo van +27 voorleggen en is daarmee de meest lucratieve ploeg. Het treft met 39 doelpunten dusver het meeste raak en slikt met 12 stuks ook de minste tegengoals.

Voor ‘Super Pippo’ is het niet het eerste succes als voetbalcoach. In het seizoen 2016-2017 boekt hij als trainer van het bescheiden Venezia knappe resultaten in de Lega Pro Prima Divisione. Hij pakt dat jaar met de Venetiaanse ploeg de titel en bijhorend promotieticket naar de Serie B, en wint eveneens de Italiaanse beker van de Lega Pro. In de Italiaanse tweede klasse eindigt hij het daaropvolgende seizoen met Venezia vijfde en loopt in de play-offeindronde naast de promotie naar de Serie A. In het verleden coachte Inzaghi ook al zijn ex-ploeg AC Milan en later Bolonga, waar hij telkens niet kon overtuigen.

Daarnaast springt bij Benevento ook de naam van Roberto Insigne in het oog. De jongere broer van Napoli-aanvaller Lorenzo Insigne kwam na een eerdere uitleenbeurt deze zomer definitief over van ‘Gli Azzurri’. De rechtsbuiten die vorig weekend de winnende treffer voor zijn rekening nam tegen Nuova Cosenza scoorde dit seizoen dusver twee keer en was daarbij goed voor drie assists.

Ook kapitein en ex-international Christian Maggio, die van 2008 tot 2018 bij Napels speelde, is een gekend figuur tussen de lijnen bij de competitieleider.