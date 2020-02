Het kan niet alle dagen prijs zijn: Lukaku en Inter onderuit tegen Napoli in heenmatch halve finale Coppa Italia KTH/ABD

12 februari 2020

21u36 0 Coppa Italia Voordeel Napoli in de Coppa Italia. Een heerlijke knal van Fabián Ruiz maakte het verschil op San Siro in de heenwedstrijd. Inter, ook ‘Big Rom’, stelde teleur. Het kan niet alle drie dagen prijs zijn.

Geeuw. De ene match is de andere niet. Het spektakel in Inter-Napoli was ver zoek. Aardige start van de thuisploeg. Daarna niet. Slechte passes. Alle lijnen naar zijn spitsen afgesneden door Napoli. Samen raakten Lautaro (9) en ‘Big Rom’ (7) voor rust 16 ballen. Van de drie passes die Lautaro probeerde versturen, kwam er geen enkele aan. Lukaku deed iets beter. Grote kansen waren er niet.

Bij Napoli stond Dries Mertens voor het eerst sinds december nog eens aan de aftrap. Eindelijk rijp om te starten na pijnperikelen. Als valse 9 streelde hij in zijn eentje meer ballen dan het bejubelde duo van Inter. Een volley vloog over. Padelli, invallersdoelman van Inter, maakte weer geen te zekere indruk. Alleen die ene save, een tegen een voor rust, onthouden we.

Héérlijke krul

Fabián Ruiz besliste een wedstrijd met een heerlijk krul in de verste hoek. Ook invaller Eriksen kreeg Lukaku zelden in stelling. Twee keer werd hij afgeblokt.

Inter maakte na de knappe comeback tegen Milan, zondag, een lome indruk. Zondag spelen de Nerazzurri in de Serie A de topper bij rechtstreeks concurrent Lazio. Napoli van zijn kant sukkelt tegen de kleintjes, maar klopte de voorbije weken wel Juve en Inter.