Het herstel schiet maar niet op: Dries Mertens traint nog steeds binnen en ziet ook kraker tegen Juve door neus geboord YP

23 januari 2020

15u02

Bron: Belga 0 Serie A Napoli lijkt komende zondag (om 20u45) in de thuiswedstrijd tegen koploper Juventus nog steeds niet te kunnen rekenen op Dries Mertens. De Rode Duivel blijft verder werken aan zijn herstel van een blessure aan de adductoren. Napoli maakte donderdag bekend dat hij indoor trainde.

Mertens speelde voor het laatst voor Napoli op 22 december tijdens het uitduel bij Sassuolo (1-2). Hij viel toen een kwartiertje voor tijd in. Sindsdien blijft het opvallend stil rond de toestand van de aanvaller. Begin januari liet Mertens zich in België behandelen aan het adductorenletsel en miste hij de topper tegen het Inter van Romelu Lukaku. Maar tweeënhalve week later is de Rode Duivel nog steeds niet klaar voor de groepstrainingen. Hij miste intussen ook de verloren competitieduels bij Lazio (1-0) en thuis tegen Fiorentina (0-2) en de gewonnen bekerwedstrijden tegen Perugia (2-0) en Lazio (1-0).

Extrasportief lijkt Mertens steeds meer op weg naar de uitgang bij Napoli. Zijn contract loopt komende zomer af en voorzitter Aurelio Di Laurentiis lijkt niet van plan de buitenspeler na zeven jaar dienstverband zomaar een nieuwe overeenkomst aan te bieden.

Ook het aantreden van verdediger Kalidou Koulibaly (ex-Racing Genk) tegen Juventus blijft onzeker. De Senegalees trainde weliswaar outdoor, maar ook individueel. Koulibaly sukkelt al sinds eind december met de dij.

Napoli, vicekampioen in Italië in 2013, 2016, 2018 en 2019, kende een erg teleurstellende heenronde en ook het nieuwe jaar begon niet goed voor de blauwhemden. Het zakte na drie nederlagen op rij weg naar de elfde plaats in de Serie A met een achterstand van liefst 27 punten op koploper Juventus. De Napolitanen knokten zich de voorbije weken wel naar een plek in de halve finales van de beker en ook in de Champions League zijn de Gli Azzurri nog actief. In de achtste finales is daarin Barcelona de tegenstander.