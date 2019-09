Het debat: hoe moet haatgedrag in voetbalstadions bestreden worden? Ook jouw mening telt. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk tvc

06 september 2019

09u30 0 Serie A Het voorbije weekend kreeg Romelu Lukaku oerwoudgeluiden naar zijn hoofd geslingerd in Cagliari. H oe zou dergelijk haatgedrag in voetbalstadions bestreden kunnen worden? Wat denk jij? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

Filip Boen, sportpsycholoog KU Leuven:

Campagnes zoals die van de UEFA, en misschien ook die van de Belgische bond, brengen voorlopig geen zoden aan de dijk. “Toch niet zolang er geen strenge, consequente maatregelen worden genomen”, zegt Filip Boen. “De scheidsrechter moet hard genoeg durven op te treden. Wat als hij consequent de match stillegt bij wangedrag? Maar ook supporters moeten het oneens durven te zijn met wat andere fans roepen. Ik zie daarin een rol weggelegd voor de supportersverenigingen - zet mensen in de tribunes die aansporen niet mee te doen als er iets fouts gezongen wordt.”

Boen stelt vast dat ook langs de lijnen van het jeugdvoetbal racisme en scheldpartijen geen onbekende fenomenen zijn. “Ouders gaan vér in wat ze de scheidsrechter en de tegenstrever toewensen. Wie dat al vroeg hoort tijdens een match, zal het nooit anders weten.” Ouders moeten net daarom een voorbeeld stellen, vindt de expert. “Sommige voetbalclubs manen hen aan om de ouders van de tegenpartij op voorhand de hand te schudden, om op een symbolische manier te benadrukken dat respect belangrijk is.” Tot slot hebben ook de clubs een rol te vervullen. (CM)

Clubs en bonden zouden zich toch dood moeten schamen? Toch straffen ze niet hard genoeg, omdat ze bang zijn voor de reactie van hun fans Jan Mulder

Jan Mulder, voetbalanalist:

“In de voetbalwereld wordt veel te tolerant gedaan over dergelijk racisme”, stelt mulder. “Clubs en bonden zouden zich toch dood moeten schamen? Toch straffen ze niet hard genoeg, omdat ze bang zijn voor de reactie van hun fans.”

Dé oplossing om het probleem aan te pakken, kent Mulder niet. Maar hij heeft wel enkele ideeën: “Het zou bijvoorbeeld helpen om bij elke vorm van racisme de wedstrijd te staken: 5-0 voor de tegenstander. Als het dan nog eens voorkomt, bestraf je ze met een wedstrijd zonder publiek. En als ze daarna nog blijven doorgaan, worden bij de daaropvolgende wedstrijd ook geen toeschouwers toegelaten, enzovoort. Tot ze het leren.”

“Daarnaast moeten er meer camera’s in stadions geplaatst worden”, vindt Mulder. “Zo kunnen de daders worden geïdentificeerd om vervolgens een levenslang stadionverbod te krijgen.”

Luca Van Kerckhoven, student sociaal-economische wetenschappen UAntwerpen:

Luca Van Kerckhoven ging voor zijn scriptie na of racisme een gepaste waardering van spelers met vreemde etnische origine in de weg staat. Daaruit bleek dat fans van de Rode Duivels inderdaad kritischer zijn voor spelers met migratieroots.

“Er is in de huidige periode van sportief succes bij de Rode Duivels, een positieve nationale identificatie van de fans met België”, aldus Van Kerckhoven. “Meer dan 94 procent voelt zich vertegenwoordigd door de Rode Duivels. Maar wanneer ze beoordelingsscores moeten geven aan de Rode Duivels, worden spelers met een andere etnische achtergrond minder gewaardeerd. Vooral oudere fans en fans met een lagere sociaal-economische status zijn racistischer ingesteld.”

Volgens Van Kerckhoven zouden sensibiliseringscampagnes kunnen helpen om het racisme aan te pakken. “Bij ons zet de Koninklijke Belgische Voetbalbond reeds sterk in op ethische campagnes die voor respect en verdraagzaamheid pleiten, maar in Italië is nog werk aan de winkel.”

Daarnaast zou in het onderwijs ook aandacht moeten worden besteed aan bezinning rond een samenleving met verschillende etniciteiten. “Het is belangrijk om deze waarden al vroeg mee te geven, want uit onderzoek blijkt dat er een verband is tussen opleiding en attitudevorming rond racisme.”

Dirk Draulans, evolutiebioloog:

“We hebben altijd gefloreerd in groepen van ongeveer 150 mensen”, stelt Draulans. “Tegenover een groep met andere kenmerken koesteren we nog steeds een zeker wantrouwen, en zetten we ons af. In zo’n stadion heb je al wat gedronken, voel je je onkwetsbaar en ga je op in de anonimiteit. Dan komt het slechtste in een mens naar boven. Op straat zal je dat niet snel durven.”

Wat we tegen dit gedrag kunnen doen? “Gebruik camera’s om de roepers te identificeren. Met een paar stadionverboden als drastisch voorbeeld kom je al ver”, besluit Draulans. (CM)

De Koninklijke Belgische Voetbalbond:

“Racisme is verwerpelijk. Dat we er in 2019 nog tegen moeten strijden, is erg triest”, liet CEO Peter Bossaert weten in een persmededeling. “Maar we zullen het doen en blijven doen. Racisme moet uit de voetbalwereld, uit de stadions, uit de maatschappij.”

De KBVB lanceerde daarom woensdag een oproep naar jongeren om samen te brainstormen over hoe we discriminatie en spreekkoren van de Belgische voetbalvelden kunnen weren. “De beste ideeën van zaterdag 19 oktober zullen mee vorm geven aan het beleidsplan 2020-2024 dat de KBVB momenteel uitwerkt. Jongeren die willen deelnemen, schrijven zich in via de website www.belgianfootball.be.”

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.