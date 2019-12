Het blijft rommelen bij Napoli: niet de voorzitter, maar de trainer stuurt Mertens en co. nu op verplichte afzondering KTH

02 december 2019

14u36 0 Serie A Geen dag zonder commotie in Napels. De matige resultaten blijven niet zonder gevolgen. Deze keer is het niet de voorzitter, maar trainer Carlo Ancelotti die ingrijpt: vanaf woensdag moeten Dries Mertens en co verplicht in afzondering. Een boycot van een retraite, opgelegd door zijn preses, leidde begin deze maand tot een zelden geziene soap me hoge boetes en dreigementen.

Deze keer kunnen ze er niet onderuit. De afspraak staat op papier. Na de nederlaag tegen Bologna greep coach Carlo Ancelotti kordaat in - dit keer heeft hij zijn voorzitter niet nodig. In een groepsgesprek met de spelers kondigde hij de maatregel aan. Maandag mochten ze na de crisismeeting nog huiswaarts, dinsdag ook, maar vanaf woensdag moeten ze verplicht op afzondering. Dries Mertens en co zullen hun intrek nemen in het hotel naast het oefencomplex.

Ancelotti hoopt daar de neuzen weer in dezelfde richting te krijgen voor de confrontatie met Udinese, zaterdag. Sinds de uitmatch bij Red Bull Salzburg op 23 oktober won Napoli geen enkele keer meer. Van de laatste twaalf wedstrijden eindigen er acht in een gelijkspel, twee keer werd er verloren, twee keer gewonnen. Veel te weinig voor een titelkandidaat. De kloof met leider Inter in de Serie A bedraagt ondertussen zeventien punten.

Toen zijn gekke voorzitter, Aurelio de Laurentiis, begin vorige maand zijn spelers verplichtte om op afzondering te trekken en de groepssfeer te versterken, barstte de bom. Ancelotti noemde het initiatief een slecht idee, de spelers negeerden de orders straal, stapten niet op de bus en trokken gewoon huiswaarts.

Ongehoorzaamheid die De Laurentiis niet liet passeren. Plots stonden spelers en voorzitter lijnrecht tegenover mekaar. Een machtsspel.De filmproducent die Napoli begin deze eeuw van het faillissement redde, strafte alle aanstokers en zwaaide met zware boetes van 25 tot 50 procent van hun maandloon. Mertens zou zo netto ongeveer 80.000 euro minder hebben verdiend in oktober. De speler riepen de hulp in van hun advocaten. Zij twijfelen aan de rechtsgeldigheid. Dit weekend liet spelersvakbond FIFPro weten aan de kant van de spelers te staan.

Tussen de spelersraad en De Laurentiis waren er vorige week wel toenaderingspogingen. Nu is de trainer diegene op wie ze kunnen schieten.