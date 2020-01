Het blijft branden bij Napoli: Dries Mertens en Allan ontzien mekaar niet in groepsgesprek KTH

20 januari 2020

10u34

Bron: Corriere Dello Sport 0 Serie A Het ging er bij momenten hard aan toe. In een groepsgesprek bij Napoli, te midden van de crisis, kwam het volgens de Corriere dello Sport tot een harde verbale confrontatie tussen Allan en Dries Mertens. Ze spaarden mekaar niet.

Andere trainer, zelfde problemen. Het brandt nog altijd bij Napoli, de club van Dries Mertens. Drie nederlagen op rij. Een teleurstellende elfde plaats in de Serie A. Geen winst in eigen huis meer in eigen competitie sinds 19 oktober. Gennaro Gattuso, die in december overnam van Carlo Ancelotti, gaf na de nederlaag tegen Fiorentina aan bang te zijn en bezorgd.

Zielloos noemde hij de prestatie, beschamend en niet om aan te zien. Daarom ook dat de ex-Milanvedette in samenspraak met zijn spelers besliste om op afzondering te trekken tot de bekermatch tegen Lazio, dinsdag. “We moeten mekaar in de ogen durven kijken, stoom aflaten en naar oplossingen zoeken”, aldus Gattuso. En of dat gebeurde.

Vonken

Zondagmiddag keerden de spelers weer huiswaarts. Een avond samen, een gezamenlijk ontbijt en enkele praatsessies hadden voor vonken gezorgd. Niet in het minst tussen Allan, Braziliaanse middenvelder, en Dries Mertens – twee anciens in de groep. Volgens de Corriere clashten ze verbaal en spaarde het tweetal mekaar niet tijdens een verhitte discussie.

Mertens stelde de fysieke paraatheid van zijn ploegmaat in vraag. Die raakte vervolgens de slepende spierblessure aan die Mertens nu al een maand aan de kant out, en waarvoor hij de voorbije weken bij Move to Cure in Antwerpen revalideerde. Volgens de Italiaanse krant was het hard tegen hard. Een discussie zonder omwegen, waarbij er geen onderwerp werd gemeden. Als volwassenen gingen Mertens en Allan uit mekaar. Je eens laten gaan, kan opluchten. De komende dagen zal moeten blijken of de praatsessies ook daadwerkelijk resultaat hebben gehad.

Bij Napoli is het al sinds oktober woelig. De spelers kwamen toen in opstand tegen de verplichte afzondering die voorzitter Aurelio de Laurentiis hen had opgelegd. De etterbuil barstte. De club zwaaide met zware boetes en gerechtelijke stappen tegen zijn baldadige selectie. Allan, een van de aanstokers van de revolte, is erg gecontesteerd. Onlangs wandelde hij na een vervanging nog recht de tunnel in - het kwam hem niet op een vermaning te staan. Ook Mertens werd na de spelersopstand geviseerd. Uiteindelijk betaalde coach Ancelotti het gelag.

Transfer?

Mertens is normaal gezien aan zijn laatste maanden bij Napoli bezig. Een vergelijk over een contractverlenging werd nog altijd niet gevonden. De Rode Duivel (32) sluit een transfer de komende 10 dagen nog altijd uit. Eerst wil hij topschutter aller tijden worden bij de club die hem alles heeft gegeven. Nog vier goals en hij wist Marek Hamsik (121 goals voor Napoli) voorgoed uit de tabellen.

Als einde contractspeler is Mertens straks een interessante speler voor veel clubs. Aan belangstelling heeft hij geen gebrek. Inter volgt zijn situatie op de voet, maar ook buiten Italië heeft hij bewonderaars.