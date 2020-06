Het akkoord is een feit: Dries Mertens blijft twee jaar langer bij Napoli en wordt er grootverdiener Kristof Terreur

17 juni 2020

15u20 32 Serie A Gedaan met twisten. De handtekeningen staan er eindelijk. Op de dag van de belangrijkste match van het seizoen heeft Dries Mertens zijn nieuwe contract getekend. Hij blijft minstens tot 2022 bij Napoli en wordt er grootverdiener met een totaal brutoloonpakket, inclusief bonussen, van 15 miljoen euro.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De laatste details zijn uitgeklaard. Een finaal akkoord over het nieuwe contract hing al weken in de lucht, maar het was wachten op juridische garanties. Zaakwaarnemer en advocaat Stijn Francis (Stirr Associates) verbleef al een week in Italië in afwachting van de afhandeling. Sinds vanmiddag is die een feit.

Mertens tekent voor twee jaar met optie op een extra jaar en krijgt opslag. Het totale pakket, inclusief prestatiegericht bonussen, meer dan 15 miljoen euro bruto per jaar. Een salaris vergelijkbaar met dat van Romelu Lukaku bij Inter.

“Napels, ik kan het nog altijd niet geloven”, zegt Mertens in een straf aankondigingsfilmpje (zie onder). “Vanaf de eerste dag hier hebben jullie me omarmd. Jullie hebben me wonderlijke dingen geleerd. Me geïntroduceerd bij zovele mooie en fantastische mensen. Ik voelde me hier meteen thuis. Het minste wat ik kon doen is jullie terugbetalen in dit mooie blauwe shirt: door goals te scoren. Heel veel goals. Zoveel goals.”

(Lees verder onder de video)

Mertens bevestigde zijn contractverlenging met een geweldig filmpje (Bron - Sporthouse Group):



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Mensen die niet verliefd zijn op Napels hebben de stad nog niet gezien zoals ik ze heb ontdekt. En de vrienden ontmoet die ik hier heb leren kennen. De liefde is voor eeuwig. Ik zal alles geven tot de laatste dag. Ik zal er alles aan doen om mijn plaats in de geschiedenis van deze club en deze stad te behouden. Als de topschutter aller tijden. Wie had dat ooit gedacht? Ondertekend, Dries - Ciro - Mertens.”

Aurelio De Laurentiis, de gekke voorzitter van Napels, had maandag bevestigd dat een akkoord nakend was. “Normaal geven we spelers van 33 geen nieuw contract, maar voor Dries maken we een uitzondering”, zegt de filmproducent. “Wanneer hij er een punt achter zet, wil ik hem graag bij de club houden, in een andere rol.”

Badass

De Laurentiis prijst Mertens, god in Napels en deel geworden van zijn erfgoed. “Een half jaar geleden heb ik met hem ontbeten. Een gesprek onder vier ogen. Hij is een straatjongen. Maar ik heb ook een bijzonder man ontdekt. Een intelligente gast, mentaal helder, ... (schertsend) een badass, een deugniet, een kleine aap.”

De Laurentiis en de ploeg leefden in november nog op voet van oorlog, nadat de spelers zijn orders om op afzondering te gaan negeerden. Ondertussen is alles uitgepraat. Coach Gennaro Gattuso, die in december overnam van Carlo Ancelotti, heeft iedereen weer op een lijn gekregen.

Mertens wees voorstellen van Inter en Chelsea af. Hij volgde zijn hart.

Felice di stare insieme ancora a lungo. Evviva Dries! #ADL pic.twitter.com/paiJ72irkX AurelioDeLaurentiis(@ ADeLaurentiis) link

Lees ook:

Hoe Dries Mertens een Napolitaan voor het leven wordt: “Hij hoort in het pantheon bij Pesaolo, Vinicio en Maradona” (+)

De knuffel voor de overleden zus: de ongewone klik tussen wildeman Gattuso en zachte killer Dries Mertens (+)

Stadionomroeper van Napoli en goeie vriend van Mertens: “De dag dat Dries Napoli verlaat, zullen veel mensen huilen. Ook ik” (+)