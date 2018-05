Heeft Dennis Praet recht op een WK-selectie? "Hij heeft alles voor de Europese top" Niels Vleminckx

02 mei 2018

08u58 0 Serie A Dennis Praet (23) ontpopt zich tot de hipsterkeuze voor een plaatsje in de WK-selectie. Terecht, vindt zijn trainer Giampaolo. Nu Roberto Martínez nog.

Wie maandagavond naar 'Extra Time' heeft gekeken, zag de beelden wellicht voor het eerst. Dennis Praet die voor Sampdoria wegdraait van de Cagliari-defensie om de bal vervolgens netjes in de hoek te schieten.

Cijferfetisjisten zullen hun schouders net niet ophalen - zijn eerste goal van het seizoen: big deal. Maar de Dennis Praet die ze dit jaar in Italië hebben leren kennen, is veel meer dan een optelsom van oppervlakkige statistieken. Vraag maar aan Sampdoria-coach Marco Giampaolo - dat deden wij althans: "Als Dennis dit seizoen al zeven goals had gemaakt, zou zijn naam op ieders lippen branden. Dat is niet helemaal eerlijk", aldus Giampaolo vanuit Genoa. "Want ik gebruik hem het liefst als 'mezzala' (één van de twee centrale middenvelders in de ruit op het middenveld, red.)."

