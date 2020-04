Hartverwarmend in deze barre tijden: jonge fan ontwerpt nieuw shirt van Italiaanse voetbalclub MDRW

21 april 2020

20u16 0 Serie A Een voetbalshirt ontwerpen? Dat is kinderspel. Althans voor de 6-jarige Luigi D’Agostino. De jonge Italiaan schetste een prachtige outfit voor zijn lievelingsclub Pescara, waarin de spelers volgend seizoen mogen schitteren.

Om ervoor te zorgen dat de jonge voetbalfans zich niet zouden vervelen, lanceerde de Italiaanse tweedeklasser Pescara een wel heel bijzondere wedstrijd. Kinderen mochten hun fantasie de vrije loop laten en maakten een tekening van hun ideale shirt. Onder meer de amper zesjarige Luigi D’Agostino pakte z'n potloden bij de hand.

Op zijn ontwerp vinden we een dolfijn, de mascotte van de club, de Adriatische kust en de typische stadskleuren terug. De club was volledig overtuigd en riep Luigi unaniem uit als winnaar. Ook shirtsponsor Erreà was onder de indruk en ging meteen aan de slag. En het resultaat mag er wezen. De tekening werd omgezet tot een volwaardig voetbalshirt voor volgend seizoen, dat de spelers met veel plezier zullen dragen.

Hopelijk brengt dit speciale tenue de Italianen vleugels op het veld. Dit seizoen was voorlopig namelijk geen hoogvlieger. De Biancazzurri (wit-blauwen, red.) bleven met een veertiende stek in de Serie B maar net uit degradatiegevaar.

👕🐬🥇Questa splendida maglia disegnata dal piccolo #Luigi è stata la più votata nel contest "Disegna la maglia Special del Delfino".



Verrà prodotta da @ErreaOfficial, venduta al pubblico e utilizzata dai giocatori #BiancAzzurri 😁⚪🔵



Complimenti a tutti i partecipanti 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/NBpYjU3uqC Pescara Calcio(@ PescaraCalcio) link