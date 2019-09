Harde kern van Inter verdedigt racisme tegen Lukaku: “Het was om je bang te maken. Uit respect” Kristof Terreur

04 september 2019

05u00 0 Serie A Te verbazen hoeft het niet. De Curva Nord, een deel van de harde kern van Inter die banden heeft met extreem-rechts, ontkent in een open brief aan Romelu Lukaku dat racisme een probleem is in de Serie A en neemt het op voor de collega’s van Cagliari: “Het was niet racistisch bedoeld. Het was een vorm van respect. Omdat ze bang van je zijn. Niet omdat ze je haten wegens je huidskleur.” Ondertussen blijft het wachten op een statement van Inter.

De Belgische voetbalbond pakt vandaag in de papieren versie van Het Laatste Nieuws uit met een affiche om zijn steun te betuigen aan Romelu Lukaku na wat er hem zondag in Cagliari overkwam. Hij zal het graag lezen. Hij landde dinsdag met een goeie luim in Brussels. Twee vingertjes in de lucht. Brede glimlach. Een foto met de chauffeur. Wat er op Sardinië gebeurde heeft hij maandag met een veroordelend statement achter zich gelaten.

Toch zorgt de open brief van de Curva Nord, de ultra’s van Inter, ongetwijfeld voor ooggerol. De supporters die hem op de luchthaven van Malpensa als een held inhaalden en bij zijn eerste thuismatch warm welkom heetten, nemen het op voor hun colleg’s van Cagliari en minimaliseren het racisme in Italiaanse voetbal.

Een aantal weken geleden poseerde Lukaku trots met enkele leden van de harde kern en droeg hij zelfs een t-shirt van de Curva Nord. Vraag is of hij dat na gisteren nog aan zal trekken. De liefde die er meteen was tussen speler en fans zal niet meteen over zijn, maar het zal Lukaku, voorvechter tegen racisme wel achterdochtig maken. “De apen- en oerwoudgeluiden waren niet zo bedoeld.” Het is dus de schuld van de speler dat hij zich daardoor diep beledigd voelde.

Leest u even mee:

“Hallo Romelu. Wij schrijven u aan namens de Curva Nord, je weet wel, die jongens die u verwelkomden bij uw aankomst in Milaan.

“Het spijt ons echt dat je dacht dat wat er in Cagliari is overkomen racistisch was.

“Je moet begrijpen dat Italië niet zoals veel andere Noord-Europese landen is, waar racisme een ECHT probleem vormt.

“We begrijpen dat het racistisch voor je overkwam, maar dat was niet zo.

“In Italië hebben we zo onze gewoontes om onze teams te helpen, onze tegenstanders nerveus te maken. Niet omdat we racistisch zijn, maar om hen te intimideren.”

“We zijn een multi-etnische organisatie van supporters. We hebben altijd spelers van alle uithoeken in de wereld met open armen ontvangen. Alleen, wij hebben in het verleden altijd ons ‘spelletje’ gespeeld met de spelers van de tegenstander en zullen dat ook blijven doen. Wij zijn geen racisten. En dat geldt ook voor de Cagliari-supporters.”

Wij zijn geen racisten. En dat geldt ook voor de Cagliari-supporters” Ultra’s van Curva Nord

“Beschouw deze houding van Italiaanse fans als een vorm van respect voor het feit dat ze bang voor je zijn. Voor de doelpunten die je tegen hen zult scoren en niet omdat ze je haten of racistisch zijn.”

“Echt racisme is een heel ander verhaal en alle Italiaanse voetbalfans kunnen daarover meespreken. Als je verklaart dat racisme een probleem is dat moet worden bestreden in Italië, help je ons daarmee niet. Dan zal er repressief worden opgetreden tegen alle voetbalfans, ook tegen ons ons. Dan draag je bij aan een probleem dat er niet echt bestaat, toch niet zoals in andere landen.”

“We zijn erg gevoelig, maar staan open voor alle mensen. We garanderen je dat ook onze organisatie bestaat uit veel supporters van verschillende rassen en andere delen uit Italië die de tegenstander eveneens op die manier provoceren. Zelfs als ze tot hetzelfde ras behoren of dezelfde origine hebben.”

“Help ons alstublieft om duidelijk te maken wat racisme echt is en dat Italiaanse fans geen racisten zijn. De strijd tegen ECHT racisme moet beginnen op de schoolbanken, niet in de stadions. Supporters zijn gewoon supporters en ze gedragen zich op een andere manier in een stadion dan in het echte leven. We garanderen je dat wat ze doen of zeggen tegen een tegenstander niet hetzelfde is dat wat ze ooit tegen iemand in het dagelijks leven zouden zeggen.”

“Italiaanse fans zijn misschien niet perfect en we begrijpen je frustratie met deze spreekkoren, maar ze zijn absoluut niet racistisch bedoeld.”

“Nogmaals ... welkom Romelu.”

Eerbetoon aan koning van extreem-rechtse ultra’s

De Italiaanse bondsprocureur heeft om een bijkomend bewijsmateriaal gevraagd. Ze onderzoeken de oerwoudgeluiden, maar of ze effectief zullen optreden is de vraag. De zaak verloopt volgens hetzelfde draaiboek als die van Moise Kean, de Juventusspits die in april in hetzelfde stadion het slachtoffer werd van racisme. Uiteindelijk kreeg enkel de speler een boete omdat hij geprovoceerd had. In het geval van Lukaku geldt dat niet. Bewijsmateriaal genoeg op beelden op audio.

Niet alle Interfans onderschrijven het statement van de Curva Nord. Velen distantiëren zich ervan. Buiten de verklaringen van trainer Antonio Conte en ploegmaat Milan Skriniar blijft het oorverdovend stil bij de tweede club uit Milaan. Mogelijk wil Internazionale de kerk in het midden houden. Inter heeft een traditie om zijn deuren wijd open te zetten voor buitenlanders, maar binnen zijn fangroepen zijn er zeker extremistische sympathieën. Voor de match tegen Lecce, de debuutmatch van Lukaku, brachten ze een indrukwekkend eerbetoon aan de brutaal vermoorde Fabrizio Piscitelli of Diabolik, de koning van de extreem-rechtse ultra’s en jarenlang de leider van de harde kern van Lazio Roma, de ploeg waar Jordan Lukaku voetbalt.