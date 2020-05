Groepstrainingen mogen vandaag dan toch niet hervatten in Italië TLB

18 mei 2020

00u46

Bron: Belga 0

De groepstrainingen mogen dan toch niet zoals voorzien maandag hervatten in Italië. Dat hebben verschillende Italiaanse media zondagavond bericht. Het technische en wetenschappelijke comité van de Italiaanse regering heeft de richtlijnen voor trainingen van teamsporten nog niet gevalideerd.

In afwachting van de goedkeuring, die volgens persbureau ANSA maandag volgt, moeten de clubs de individuele spelerstrainingen in hun centra voortzetten. Die zijn sinds vorige week toegestaan. De Serie A ligt sinds 9 maart stil wegens de coronacrisis. Er staan nog twaalf speeldagen op de planning.

LaLiga staat wél beperkte groepstrainingen toe

De voetbalclubs uit de Spaanse Liga mogen vanaf maandag wél al de groepstrainingen hervatten. Dat zal evenwel nog gebeuren in afgeslankte vorm met maximaal tien spelers bij elkaar. Dat bevestigde Liga-voorzitter Javier Tebas vanavond, nadat Reuters het bericht eerder op de dag naar buiten bracht.

Een hervatting van de voetbalwedstrijden komt daarmee weer een stap dichterbij in Spanje. Voorzitter Javier Tebas van La Liga sprak vorige week de hoop uit dat de Spaanse voetbalcompetitie mogelijk op 12 juni weer van start gaat.

Het ministerie van Volksgezondheid versoepelde zaterdag de regels voor topsporters, waarmee de clubs in de eerste en tweede profliga de derde fase van het opstartprotocol ingaan. De vierde en laatste fase is volledige groepstraining, maar dat zal pas mogelijk zijn als het coronavirus verder is beteugeld in het land. Spelers mogen al wel een tijdje individueel trainen op de complexen van de clubs. Afgelopen maandag hervatten Eden Hazard en Thibaut Courtois bij Real Madrid.