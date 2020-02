Geen match voor Lukaku dit weekend: Inter-Sampdoria afgelast door coronavirus KTH/TLB

22 februari 2020

23u52 0 Serie A Inter - Sampdoria van morgenavond wordt afgelast door het coronavirus. Dat raakte zonet bekend. De match van de 25ste speeldag in de Serie A zou morgenavond om 20u45 afgetrapt worden op San Siro, maar dat zal dus niet gebeuren. Ook Atalanta-Sassuolo, met Timothy Castagne bij de thuisploeg, en Hellas-Cagliari, met Radja Nainggolan bij de bezoekers, gaan niet door.

In Italië zijn ondertussen al meer dan zestig mensen besmet met het nieuwe coronavirus (COVID-19), en de vrees groeit dat het aantal nog zal stijgen. Verschillende dorpen in het noorden van het land zijn in lockdown geplaatst en evenementen zoals carnavalsstoeten werden afgelast. Twee mensen stierven in Italië al aan het virus.

Eerder op de dag was er nog sprake van 51 besmettingen. In Lombardije werden zaterdagavond al 46 besmettingen geteld, terwijl het aantal besmette personen in Venetië steeg tot 12. Vanavond werd ook een eerste besmetting in de regio Piëmont gemeld, die gelinkt is aan de uitbraak in Lombardije. Italië is zo het Europese land met de meeste COVID-19-besmettingen. In Duitsland werden 16 besmettingen geregistreerd, in Frankrijk 12, inclusief een overleden patiënt. België telt één besmetting.

Bezorgheid groeit

In Italië groeit ondertussen de bezorgdheid over een nog grotere verspreiding van het virus, en er worden dan ook uitgebreide maatregelen genomen. In tien gemeenten in Lombardije blijven scholen en een groot deel van de winkels voorlopig gesloten en grote evenementen zoals kerkdiensten, carnavalsfeesten en sportevenementen worden afgelast. Zoals dus Inter-Sampdoria.

In de getroffen regio’s is een tiental steden in een semi-lockdown geplaatst, waarbij het grootste deel van de openbare plaatsen gesloten is, behalve enkele essentiële winkels en de apothekers van wacht. Meer dan 50.000 mensen hebben de vraag gekregen om thuis te blijven en om gesloten ruimtes te vermijden, en treinen stoppen op bevel van de autoriteiten niet meer in bepaalde stations.

Premier Giuseppe Conte riep vanavond en crisisvergadering samen met de civiele bescherming en hield ook een bijzondere ministerraad. Hij schreef op Facebook dat nieuwe uitzonderlijke maatregelen overwogen moeten worden. Verwacht wordt dat in Lombardije risicopatiënten in gebouwen van het leger in quarantaine geplaatst zullen worden.

