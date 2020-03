Geen kampioen in de Serie A dit jaar? “Naast het coronavirus heerst er nu ook scudettokoorts” SVBM/ODBS

10 maart 2020

11u46 0 Serie A Midweekmatchen? De eindstrijd van de Coppa Italia in de zomer? Of, met het EK voor de deur en de opener in Rome, het ‘worst case scenario’: gewoon geen kampioen? En geen degradanten? Harde noten om te kraken voor de Italiaanse voetbalbond (FIGC), dat de Serie A gisteren stilgelegd zag. Bij Lazio - dat volop meedoet voor de titel - denken ze met schrik terug aan 1915. “Naast het coronavirus is er ook scudettokoorts.”

Krijgt Italië dit seizoen geen kampioen? Een momenteel nog hypothetische vraag, maar er wordt wel rekening mee gehouden. In de regels van de competitie staan de gevolgen van noodscenario’s zoals de huidige niet duidelijk omschreven. De FIGC buigt zich alvast over een plan voor ná 3 april, datum waarop de huidige drastische maatregelen aflopen.

Cristiano Ronaldo schudt onzichtbare fans de hand:

De meest voor de hand liggende optie is dat de FIGC de wedstrijden van de 27ste, 28ste en de 29ste speeldag inhaalt tijdens de week. En indien nodig worden de halve finales en de finale van de Coppa Italia pas in de zomer afgewerkt. Zeker als de huidige maatregelen ook na 3 april van kracht blijven. Met het EK voor de deur, valt dat niet uit te sluiten. Meer: dan zou er dit seizoen ook niemand kampioen kunnen spelen of degraderen. Een scenario dat onder andere de krant ‘La Repubblica’ mogelijk acht. De Europese tickets en de promotieplaatsen uit de Serie B zouden dan nog wel worden toegekend. De Serie A zou volgend seizoen dan uit 22 teams bestaan.

Uitstel van het EK?

Signalen dat het EK in het gedrag komt, zijn er - drie maanden voor het openingsduel in Rome op 12 juni tussen Italië en Turkije - nog niet. Wel heeft de FIGC de UEFA gevraagd de mogelijkheden van uitstel te bestuderen. De Italiaanse clubs nog actief in de Europese competities dit seizoen (Juventus in de Champions League, Inter en AS Roma in de Europa League) zouden ondanks de lockdown nog wel in Italië kunnen plaatsvinden. Achter gesloten deuren. Een andere optie is die matchen op neutraal terrein te spelen.

Het idee dat er dit seizoen niemand de scudetto pakt, doet vooral Lazio huiveren. Net nu beleven de ‘Biancocelesti’, onder impuls van de goals van Serie A-topschutter Ciro Immobile (27 goals in 26 matchen) en de assists van Luis Alberto, een topseizoen. Op amper één puntje van leider Juventus. Een scenario dat de Romeinen katapulteert naar het begin van de Eerste Wereldoorlog. In die periode was de Italiaanse competitie nog opgedeeld in regionale poules. Genoa won de noordelijke groep, Lazio de centrale. Play-offs moesten volgen, maar door de oorlog zijn die nooit gespeeld. Genoa kreeg het kampioenschap toegewezen, wat tot vandaag nog steeds tot woede leidt bij de aanhang van Lazio. Het verhaal wil dat noordelijke clubs toen simpelweg als beter beschouwd werden.

Arturo Diaconale, woordvoerder van de tweevoudige landskampioen, probeert de fans van Lazio alvast gerust te stellen. Hij maakt zich sterk dat hun voorzitter, Claudio Lotito, nooit zou toestaan dat de Serie A vroegtijdig wordt stopgezet. “Er is niet alleen de vrees voor het coronavirus, maar ook scudettokoorts. Onze angst om een tweede landstitel ontnomen te worden. Terwijl we tot het einde van de competitie willen vechten om dit jaar twee titels te vieren: die van dit seizoen en die van 1915", aldus Diaconale.