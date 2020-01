Geen 'Ibracadabra’ tegen Sampdoria: doelpuntloos gelijkspel voor AC Milan bij rentree Ibrahimovic ABD

06 januari 2020

16u58 2 AC Milan MIL MIL 0 einde 0 SAM SAM Sampdoria

Fast forward naar het einde van de eerste helft. Bij een 0-0-tussenstand start zijne majesteit Zlatan Ibrahimovic aan zijn opwarming. San Siro kan niet wachten om de Zweedse superster weer aan het werk te zien voor Milan. In minuut 55 was het dan eindelijk zover. De rentree van Ibrahimovic was een feit. Hij was goed. Ibra dreigde met enkele kopballen en was hét aanspeelpunt bij Milan. Maar echt toveren lukte nog niet. Dat gold ook voor zijn team, dat Ibrahimovic constant zocht, maar quasi nooit vond. De voorzetten van flankaanvallers Leão en Suso waren telkens ondermaats. Ibra kon het niet meer forceren. Het bleef bij 0-0. Een gelijkspel waar beide ploegen weinig mee opschieten. AC Milan staat voorlopig elfde in de Serie A, Sampdoria is zestiende.