Geen Cristiano Ronaldo maar wel Dries Mertens in het beste ‘statistiekenelftal’ van de Serie A ODBS

27 mei 2019

15u10

Bron: Opta 16 Serie A Opvallend elftal van het seizoen in Italië op basis van de data van Opta. Het gerenommeerde statistiekenbureau neemt daarin niet Cristiano Ronaldo maar wel Dries Mertens op. Opta kijkt voor elke positie naar de speler die de beste stats kan voorleggen. Daarbij gaat het niet alleen om goals en assists, maar ook om een heel arsenaal aan nevenstatistieken zoals gecreëerde kansen, geslaagde dribbels, aantal en belangrijke passes,...

De naakte cijfers van Ronaldo mochten er anders weer zijn het voorbije seizoen: 21 goals en 11 assists in de Serie A. Bovendien verkozen tot MVP, ‘Most Valuable Player’. Maar het totaalplaatje luidt blijkbaar anders volgens Opta. Ook topschutter Quagliarella, aanvaller van Sampdoria met 25 doelpunten, is er niet bij, net als AC Milan-speerpunt Piatek (22 goals). Centraal voorin wint Duvan Zapata, de Colombiaanse spits van Napoli die uitgeleend werd aan Atalanta, het pleit. Hij was goed voor 23 goals. Ook Mertens, traag gestart het voorbije seizoen met veel minuten op de bank, kon uiteindelijk nog prima statistieken voorleggen met 16 goals en 10 assists.

Met Fabian Ruiz op het middenveld en gewezen Genk-verdediger Kalidou Koulibaly is vice-kampioen Napoli goed vertegenwoordigd. Terwijl er van kampioen Juventus alleen Pjanic en rechterflank Cancelo aanwezig zijn. Atalanta, de ploeg van Timothy Castagne die verrassend derde eindigde en zich zo plaatste voor de Champions League, heeft naast Zapata nog twee spelers in het type-elftal: de Italiaans-Argentijnse aanvallende middenvelder Alejandro Gomes en de Sloveen Josep Ilicic.