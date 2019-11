Geen boetes, wel excuses voor Ronaldo na woede-uitbarsting van afgelopen weekend NVE

12 november 2019

17u58

Bron: La Gazzetta dello Sport 0 Serie A Is hij al wat afgekoeld? Cristiano Ronaldo werd afgelopen zondag voor de tweede keer in een week tijd vroegtijdig naar de kant gehaald. Dat gaf aanleiding tot een woede-uitbarsting van de Portugees. CR7 ontloopt een sanctie, maar de club verwacht wel dat hij zich excuseert.

Tijdens de wedstrijd tussen Juventus en AC Milan werd Cristiano Ronaldo al na 55 minuten gewisseld voor Paulo Dybala bij 0-0. De match voordien, tegen Lokomotiv Moskou, wisselde coach Maurizio Sarri hem eveneens bij gelijke stand, en de Portugees ging hier absoluut niet mee akkoord. Na de wissel tegen AC Milan schold hij Sarri volgens Italiaanse media uit voor ‘son of a whore’ (hoerenzoon), waarna hij meteen de kleedkamer opzocht. Hij verliet het stadion nog voor het einde van de partij, wat in strijd is met de anti-dopingregelgeving. Het zou namelijk kunnen dat Ronaldo vertrok om een mogelijke dopingcontrole te ontlopen. Hij riskeerde hiervoor een schorsing van 2 jaar.

Gazzetta dello Sport schrijft dat Ronaldo niet zal worden gestraft voor zijn gedrag, maar de club verwacht wel van hem dat hij zich verontschuldigt tegenover zijn ploeggenoten. Sarri vertelde na de wedstrijd dat de reden van de wissel een aanslepende knieblessure was, en dat hij zijn frustratie begrijpt.