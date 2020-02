Geen 122ste goal, wél een afgemeten assist van Dries Mertens in zege Napoli Redactie

29 februari 2020

Napoli NAP NAP 2 einde 1 TOR TOR Torino

Geen goal nummer 122 voor Dries Mertens, de Rode Duivel begon na zijn voetblessure op de bank bij Napoli. Tegen Torino viel Mertens na 74 minuten in, acht minuten later schotelde hij met een afgemeten voorzet Di Lorenzo de 2-0 aan Manolas had de Napolitaanse club in de eerste helft op voorsprong gebracht. Edera deed in de blessuretijd nog wat terug, maar Napoli hield de drie punten thuis. Napoli staat nu zesde in de Serie A en mag stilaan hopen op Europees voetbal.

