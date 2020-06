Geeft 122ste goal Dries Mertens laatste contractzetje? “Misschien krijgt hij na carrière meteen functie binnen Napoli aangeboden” MXG/ODBS

14 juni 2020

14u40

Bron: VTM NIEUWS 8 Serie A Wanneer zet Dries Mertens zijn handtekening onder een nieuw contract bij Napoli? “Ik denk dat zijn doelpunt van gisteren tegen Inter wel eens het finale zetje kan zijn opdat de club de laatste details aanpast”, zegt onze buitenlandwatcher Kristof Terreur in VTM NIEUWS.



De onderhandelingen zitten in de laatste fase. Maar tot alles definitief afgerond is, blijft het muisstil bij zowel Napoli als in de entourage van Mertens. “Akkoorden zijn er al sinds vorige maand, maar er moeten nog altijd enkele punten en komma’s worden verschoven”, zegt Kristof Terreur. “Specifieke clausules, vertalingen ook... kleine details. Die moeten eerst uitgeklaard worden voor hij kan tekenen. Napoli is ook niet altijd de makkelijkste club om mee te onderhandelen. Zijn goal van gisteren zal in dat opzicht geen slechte zaak geweest zijn.”

Voor Mertens luidt meer dan waarschijnlijk het credo: ‘Napels zien en stoppen’. Terreur: “Misschien krijgt hij een functie na zijn carrière bij de club, maar Mertens is ook een avonturier. Een wereldreis bijvoorbeeld, staat hoog op zijn agenda. Dit lijkt me wel zo goed als zeker zijn laatste grote contract. Bij een andere club zie ik hem niet meteen nog uitbollen. Hij heeft in Napels ook die godenstatus. Hij zal er nog heel lang topschutter van de club blijven. Ik zeg altijd dat je in Napels moet geweest zijn om te voelen hoe groot Dries Mertens er is. Als je zegt dat je er Belg bent, volgen meteen de woorden ‘Dries Mertens’. Hij zal er eeuwig gratis op restaurant kunnen gaan en met open armen ontvangen worden.”



Waarom Mertens een legende is in Napoli:



