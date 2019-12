Gattuso verliest eerste match als Napoli-coach, invaller Mertens geeft assist Redactie

14 december 2019

20u30 0 Napoli NAP NAP 1 einde 2 PAR PAR Parma Serie A Gennaro Gattuso heeft zijn eerste wedstrijd als coach van Napoli verloren. De Napolitanen gingen vanavond thuis met 1-2 onderuit tegen Parma op de 16de speeldag van de Serie A. Gervinho lukte in blessuretijd de winnende treffer. Napoli wordt in de stand zo ingehaald door Parma en zakt naar de achtste plaats.

Dejan Kulusevski strafte na vier minuten al een foutje van Kalidou Koulibaly af. De ex-Genkspeler trapte naast de bal, waardoor Kulusevski alleen op doel kon afstormen: 0-1. Bovendien bleek Koulibaly zich ook geblesseerd te hebben, hij moest meteen het veld verlaten.

Het was wachten tot de invalbeurt van Dries Mertens voor de Napolitaanse gelijkmaker. Een minuut nadat hij op het veld verscheen, leverde de Rode Duivel een mooie assist op Arkadiusz Milik, die de voorzet keurig binnen kopte (64.). Mertens rook met een plaatsbal die maar net over ging nog de zege, maar het was Parma dat in de slotseconden de driepunter wegkaapte. Een mooi uitgevoerde counter werd opgezet en afgerond door Gervinho (94.).