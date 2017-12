Gattuso na de derbyzege tegen Inter: "Ik ben de slechtste coach van de Serie A" Hans Op de Beeck

14u13 0 Getty Images Gattuso en Milan door het dolle heen na de derbyzege. Serie A Een opsteker voor Milan en zijn coach Gennaro Gattuso gisteravond. De rossoneri klopten de buren van Inter met 1-0 om door te stoten tot de halve finales van de Coppa Italia. Gattuso heeft er een moeilijke start opzitten in San Siro met, voor de 'Derby della Madonnina' van gisteren, amper 2 zeges in 6 matchen en verklaarde na de derbyzege zijn opmerkelijke motivatietechniek.

Tot twee keer toch dacht Inter te scoren, maar eerst zag Perisic een goal afgekeurd door de videoref en na de pauze schotelde Icardi de Portugees Joao Mario een gouden mogelijkheid voor. Zijn poging werd nog gered door Antonio Donnarumma, de oudere broer van de momenteel gekwetste Gianluigi. Hij mocht als derde keeper aan de match starten nadat reservedoelman Storari in de opwarming uitviel. Ook daarna kon Donnarumma zich nog onderscheiden, waarna de 19-jarige Patrick Cutrone in de verlengingen toesloeg op assist van Suso.

Photo News Perisic zag een goal afgekeurd.

Photo News Patrick Cutrone maakte de enige goal van de derby della Madonnina.

Getty Images Antonio Donnarumma in de armen van Bonucci.

Voor de match had Gattuso, pas op een elfde plaats in de Serie A met 16 punten achter op de stadsrivaal, zijn spelers getrakteerd op een aparte motivatiespeech. "Misschien ben ik de slechtste coach in de Serie A, maar ik wil altijd winnen - zelfs als ik in de tuin speel met mijn zoontje", vertelde de opvolger van de in november ontslagen Vincenzo Montella aan Rai Sport. "Nu moeten mijn spelers bewijzen dat dit geen toevalstreffer was. Ik zag alleszins weinig verschil met ons verlies tegen Atalanta - al zullen ze nu wel weer zeggen dat ik gek ben. Ook tegen Verona hadden we alles onder controle, tot we op kinderlijke wijze een goal tegenkrijgen en alles in elkaar stort. Deze ploeg doet het goed tot het een obstakel tegenkomt. Maar vandaag sprongen we over alle hordes." AC Milan speelt zaterdag in de Serie A bij Fiorentina.

Getty Images Spalletti en Gattuso in een omhelzing voor de partij.

