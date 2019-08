Franck Ribéry als een ware held ontvangen in Firenze, stad die met Amerikaans geld weer wil dromen ODBS

21 augustus 2019

17u19 0 Serie A Je kan veel zeggen over Franck Ribéry (36), maar niet dat hij een uitdaging uit de weg gaat. Terwijl zijn ex-ploegmaat Arjen Robben (35) de schoenen aan de haak hangt, trekt de Franse strateeg naar Firenze. Daar werd hij vanmorgen vanuit een privéjet ontvangen als grote held - Italië op zijn best. Als de man die een Fiorentina in renaissance opnieuw moet aanknopen met succes. Geen sinecure.

Na twaalf jaar Bayern München zette Ribéry als vrije speler zijn handtekening onder een contract dat hem twee jaar aan ‘La Viola’ verbindt. Tot euforie van de fans. Op de luchthaven werd hij meteen omstuwd door hordes fans, alsof ze er nu al klaar zijn om een standbeeld voor hem op te richten in het historische stadscentrum. Fiorentina werd in juni opgekocht door de Italiaanse Amerikaan Rocco Commisso, oprichter en baas van Mediacom, vijfde grootste provider van kabeltelevisie in de States. De miljonair, ook eigenaar van voetbalclub New York Cosmos, betaalde 160 miljoen euro voor de traditieclub. Toch vooral een club in verval: vorig jaar als 16de nog flirtend met degradatie. De laatste scudetto, een van de twee, dateert al van vijftig jaar geleden. Hun recentste trofee is een Coppa Italia, 18 jaar geleden.

In zijn tweede ambtstermijn als trainer van Fiorentina moet Vincenzo Montella de club weer doen dromen. In april nam hij over na het ontslag van Stefano Pioli, deze zomer kreeg hij er zeven nieuwe spelers bij. Daaronder de Chileense verdediger Erick Pulgar van Bologna of het Duitse woelwater Kevin-Prince Boateng, vorig seizoen nog een half jaartje (op de bank) bij FC Barcelona. En nu dus Ribéry. Die blijkt zelfs al Italiaans te kunnen. “Het is niet perfect, maar het is OK”, sprak Ribéry. “Ik hou er vooral van, van die Italiaanse taal.” Moet hij ongetwijfeld geleerd hebben van Luca Toni, gewezen spits van ook Bayern en Fiorentina. “Hij verzekerde me dat dit een geweldige club en stad is. Ik ben zo blij hier te zijn, met mijn gezin ook. Laat ons er samen iets moois van maken.” Moet lukken: Ribéry strijkt er volgens het Duitse Bild nog 4 miljoen euro per jaar op.

Ribéry startte zijn carrière in 2000 in Boulogne, waarna hij via Ales, Brest, Metz en Galatasaray in 2005 in Marseille belandde. Daar nam zijn carrière een hoogvlucht. Hij leidde l’OM naar twee opeenvolgende bekerfinales en trok in 2007 naar Bayern München voor 25 miljoen euro, toen een recordbedrag voor Marseille. Het volgende decennium zorgde hij er mee voor dat Bayern Duitsland domineerde, met maar liefst 9 landstitels en 6 bekerzeges. Alleen de Champions League won hij slechts een keertje. In 2013 werd op Wembley Dortmund geklopt. Jaar waarin hij ook het nummer drie was in de strijd om de Gouden Bal.

Voor Frankrijk schitterde Ribéry vooral op het WK in 2006, toen ‘Les Bleus’ verrasten tot in de finale waarin het maar nipt fout liep tegen Italië. Maar Ribéry was ook verantwoordelijk voor enkele zwarte bladzijden uit de geschiedenis van de Haantjes en raakte betrokken in een onverkwikkelijke zaak rond het minderjarige hoertje Zahia Dehar. Na het WK in 2014, dat hij miste wegens blessure, gaf hij na 81 caps en 16 goals de brui aan zijn internationale carrière.