Football Talk. Slovaak ref voor Club-Galatasaray - spelers Serie A voeren campagne tegen huiselijk geweld

24 november 2019

Slovaak Ivan Kruzliak fluit na Liverpool-Genk ook Galatasaray-Club Brugge

De Slovaakse scheidsrechter Ivan Kruzliak is door de Europese Voetbalbond UEFA aangeduid voor de Champions Leaguewedstrijd van dinsdagavond (18u55) tussen Galatasaray en Club Brugge. De 35-jarige Kruzliak floot op 5 november ook al het duel tussen Liverpool en Genk (2-1) op het kampioenenbal.

Kruzliak heeft voor de tweede keer de wedstrijdleiding in handen in een partij met blauw-zwart. Vorig seizoen was de Slovaak scheidsrechter tijdens Atletico Madrid-Club Brugge (3-1) in de groepsfase van de Champions League. Even voordien leidde hij ook Ajax-Standard (3-0) in de voorronde van het kampioenenbal in goede banen. In het seizoen 2016-2017 floot Kruzliak de groepswedstrijd in de Europa League tussen Genk en Rapid Wenen (1-0). Drie seizoenen eerder was hij de ref in de Europa League-wedstrijd Red Bull Salzburg-Standard (2-1).

Na vier speeldagen telt Club Brugge in groep A twee punten, één meer dan Galatasaray. PSG is met twaalf op twaalf al zeker van de achtste finales. De Franse club gaat dinsdag op bezoek bij Real Madrid, tweede met zeven punten. Als Club Brugge wint bij Galatasaray is het zeker van de derde plaats in de groep. Die geeft recht op Europese overwintering in de Europa League.

Rode streep voor spelers in Serie A

Opmerkelijk zicht op speeldag 13 in de Serie A: de spelers kwamen aan de aftrap met een rode streep op de wang. Het is een statement van de Serie A in hun campagne tegen huiselijk geweld.

Zowel de spelers als de scheidsrechters in de Italiaanse eerste klasse spelen deze speeldag met de rode streep. Voor de wedstrijd waren het ook alleen meisjes die mee opliepen met de spelers. De campagne werd opgericht door de Italiaanse organisatie WeWorld Onlus.

Er werd voor dit weekend gekozen omdat het vandaag ‘Internationale dag voor de eliminatie van geweld tegen vrouwen’ is. Ook op sociale media deelden veel spelers en hun vrouwen een foto met een rode streep of rode lippenstift, als steun voor de campagne.