Football Talk. Bornauw kopt Keulen voorbij Raman en co - Kraker tussen Juventus en Inter uitgesteld YP

29 februari 2020

18u53 24

Bornauw kopt Keulen voorbij Raman en co

Op de 24ste speeldag van de Bundesliga heeft Keulen een 3-0-thuisoverwinning geboekt tegen Schalke 04. Sebastiaan Bornauw maakte het openingsdoelpunt tegen de club van Benito Raman.

Al na negen minuten kwam de thuisploeg op voorsprong. Bornauw (9.) kopte aan de eerste paal knap de voorsprong op het bord. In zijn debuutjaar in de Bundesliga wist hij al vijf keer te scoren. Iets voor de pauze verdubbelde Jhon Cordoba (40.) de voorsprong. Een kwartier voor tijd maakte Flrian Kainz (75.) het derde doelpunt van de wedstrijd, al werd hij daarbij wel hard geholpen door een flaterende Schalke-doelman Alexander Nubel. Bornbauw en Raman maakten allebei de 90 minuten vol. Keulen klimt naar de tiende plaats met 29 punten. Raman en co zijn zesde met 36 punten.

Geen topper in Italië door coronavirus

Het coronavirus blijft ook het Italiaanse voetbal in z'n greep houden. Zo raakte zopas bekend dat de kraker tussen Juventus en Inter Milaan, die normaal morgenavond om 20u45 werd gespeeld, is uitgesteld. Lukaku & co treffen Cristiano Ronaldo en dezijnen nu op 13 mei. Ook vier andere wedstrijden worden uitgesteld.

Eerder was al beslist dat deze vijf wedstrijden van de 26e speeldag in de Italiaanse hoogste klasse zonder publiek gespeeld moesten worden. Uiteindelijk werd er nog een stap verdergegaan en werd er beslist de wedstrijden uit te stellen tot medio mei. De finale van de Coppa Italia verhuist daardoor naar woensdag 20 mei.

De andere getroffen wedstrijden zijn Udinese-Fiorentina, AC Milan-Genoa, Parma-SPAL en Sassuolo-Brescia. Ook vorig weekend werden bij meerdere wedstrijden in de Italiaanse competitie al geen toeschouwers toegelaten en dat was ook donderdag zo in het Europa league-duel tussen Inter en Ludogorets.

Cercle zonder Stef Peeters tegen AA Gent

Na de afsluitende training heeft Bernd Storck zopas zijn selectie bekendgemaakt voor de wedstrijd tegen AA Gent. Cercle Brugge moet daarin Stef Peeters missen. De topschutter van groen-zwart (7 goals) heeft te veel last van de heup. Ook Gory (adductoren) ontbreekt in de wedstrijdkern, waarin Foster en Dekuyper terugkeren. (LUVM)