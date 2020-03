Football Talk. Atalanta haalt zwaar uit tegen Lecce, fans worden medisch gecontroleerd - Bornauw kopt Keulen voorbij Raman en co - Kraker tussen Juventus en Inter uitgesteld YP

29 februari 2020

18u53 24

Atalanta haalt zwaar uit tegen Lecce, supporters worden medisch gecontroleerd

Atalanta heeft de vierde plaats in de Italiaanse Serie A stevig in handen na een ruime uitoverwinning op het veld van Lecce. Het werd maar liefst 2-7. Voor de derde keer wist de ploeg uit Bergamo zeven keer te scoren in een wedstrijd. De Colombiaanse spits Duván Zapata nam drie goals voor zijn rekening. Onze landgenoot Timothy Castagne bleef 90 minuten op de bank.

Bij rust was de stand nog 2-2. Verdediger Giulio Donati van de thuisploeg viel op met twee treffers in de eerste helft: eerst scoorde hij een eigen doelpunt, nadien scoorde hij de gelijkmaker (2-2). Na de pauze sloeg Atalanta toe met drie doelpunten in een kwartier tijd. Zapata, die in de eerste helft al scoorde, maakte er nog twee. In de slotminuten voerden Luis Muriel en Roeslan Malinovski (ex-Racing Genk) de score verder op.

Lecce tegen Atalanta was een van de weinige wedstrijden in de hoogste Italiaanse voetbalklasse die dit weekend wél doorging. Vijf wedstrijden werden geschrapt wegens de uitbraak van het coronavirus. Toch werden ook in Lecce voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo werden de bezoekende fans van Atalanta, afkomstig uit het noordelijk gelegen Bergamo, medisch gecontroleerd vooraleer ze het stadion mochten betreden. In de omgeving van Bergamo hebben namelijk veel mensen het coronavirus.

I tifosi dell'#Atalanta sottoposti a termoscanner a Lecce pic.twitter.com/VWlM1a4Y4o calciomercato.com(@ cmdotcom) link

Topschutter Cyriel Dessers kan niet scoren tegen Laurens De Bock

Op de 25e speeldag in de Eredevisie hebben ADO Den Haag en Heracles 0-0 gelijkgespeeld. Laurens De Bock speelde de volledige wedstrijd voor ADO, topschutter Cyriel Dessers deed hetzelfde voor Heracles. Dario Van den Buijs viel bij Heracles tijdens de rust in.

In de Limburgse derby was er weinig actie te zien. In blessuretijd kreeg Shaquille Pinas een tweede gele kaart, na een tackle op Dessers. Heracles blijft op de negende plaats staan met 33 punten. Den Haag staat voorlaatste met 19 punten.

Bornauw kopt Keulen voorbij Raman en co

Op de 24ste speeldag van de Bundesliga heeft Keulen een 3-0-thuisoverwinning geboekt tegen Schalke 04. Sebastiaan Bornauw maakte het openingsdoelpunt tegen de club van Benito Raman.

Al na negen minuten kwam de thuisploeg op voorsprong. Bornauw (9.) kopte aan de eerste paal knap de voorsprong op het bord. In zijn debuutjaar in de Bundesliga wist hij al vijf keer te scoren. Iets voor de pauze verdubbelde Jhon Cordoba (40.) de voorsprong. Een kwartier voor tijd maakte Flrian Kainz (75.) het derde doelpunt van de wedstrijd, al werd hij daarbij wel hard geholpen door een flaterende Schalke-doelman Alexander Nubel. Bornbauw en Raman maakten allebei de 90 minuten vol. Keulen klimt naar de tiende plaats met 29 punten. Raman en co zijn zesde met 36 punten.

Geen topper in Italië door coronavirus

Het coronavirus blijft ook het Italiaanse voetbal in z'n greep houden. Zo raakte zopas bekend dat de kraker tussen Juventus en Inter Milaan, die normaal morgenavond om 20u45 werd gespeeld, is uitgesteld. Lukaku & co treffen Cristiano Ronaldo en dezijnen nu op 13 mei. Ook vier andere wedstrijden worden uitgesteld.

Eerder was al beslist dat deze vijf wedstrijden van de 26e speeldag in de Italiaanse hoogste klasse zonder publiek gespeeld moesten worden. Uiteindelijk werd er nog een stap verdergegaan en werd er beslist de wedstrijden uit te stellen tot medio mei. De finale van de Coppa Italia verhuist daardoor naar woensdag 20 mei.

De andere getroffen wedstrijden zijn Udinese-Fiorentina, AC Milan-Genoa, Parma-SPAL en Sassuolo-Brescia. Ook vorig weekend werden bij meerdere wedstrijden in de Italiaanse competitie al geen toeschouwers toegelaten en dat was ook donderdag zo in het Europa league-duel tussen Inter en Ludogorets.

Cercle zonder Stef Peeters tegen AA Gent

Na de afsluitende training heeft Bernd Storck zopas zijn selectie bekendgemaakt voor de wedstrijd tegen AA Gent. Cercle Brugge moet daarin Stef Peeters missen. De topschutter van groen-zwart (7 goals) heeft te veel last van de heup. Ook Gory (adductoren) ontbreekt in de wedstrijdkern, waarin Foster en Dekuyper terugkeren. (LUVM)