Fiorentina komt op de proppen met schitterend eerbetoon voor overleden Astori

11 maart 2018

18u47

Bron: AD 2 Serie A Fiorentina heeft op indrukwekkende wijze afscheid genomen van Davide Astori. De aanvoerder (31) overleed in de nacht van 3 op 4 maart in zijn slaap en voor het duel van 'zijn' Fiorentina tegen Benevento werd Astori door supporters en spelers herdacht.

Door het loslaten van ballonnen kreeg Astori een prachtig eerbetoon. De herdenking werd kracht bijgezet door supporters, die met velen een laatste eer bewezen aan Astori. Op de reclameborden was door heel het stadion 'Ciao Davide' te lezen.

Daarnaast begonnen de spelers van Fiorentina de warming-up met allemaal rugnummer 13 op hun rug. Dat nummer (het oude nummer van Astori) zal in wedstrijden nooit meer gedragen worden bij Fiorentina. In de dertiende minuut werd het spel stilgelegd en was er een luid applaus voor de overleden Italiaan.

Fiorentina won van hekkensluiter Benevento: 1-0. De Braziliaanse verdediger Vitor Hugo kopte na 25 minuten een corner binnen. In een grote cirkel van spelers werd het doelpunt gevierd, maar vooral Astori herdacht.

Astori werd op 8 maart onder grote belangstelling begraven in Florence. Bij de ceremonie waren ook enkele topspelers uit het Italiaanse voetbalaanwezig als Gianluigi Buffon en Giorgio Chiellini. De centrale verdediger kwam eerder, tussen 2006 en 2018, uit voor AC Milan, Pergocrema, Cremonese, Cagliari, AS Roma.

