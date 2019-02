FC Transfervrij: Ramsey lang niet het eerste buitenkansje dat Juventus inlijft Redactie

12 februari 2019

15u37

Bron: AD.nl 0 Serie A Aaron Ramsey verruilt Arsenal na dit seizoen voor Juventus. De 28-jarige middenvelder beschikte over een aflopend contract bij de Gunners, waardoor kon hij gratis wegkon. En het was niet toevallig Juventus dat hem zo ‘gratis’ kon oppikken. Hij is al de zoveelste in een lange rij transfervrije topvoetballers die naar de Italiaanse grootmacht gelokt werd. Een top vijf:

1 Andrea Pirlo

“De transfer van de eeuw”, voorspelde Gianluigi Buffon bij de komst van zijn landgenoot naar Turijn. 32 jaar was Andrea Pirlo toen AC Milan de middenvelder liet gaan. De clubleiding wilde verjongen en verlengde het contract van de spelmaker niet. Juventus vond hem nog lang niet versleten en sloeg een dubbelslag: het werd zelf sterker en verzwakte de concurrent. De voorspelling van Buffon kwam uit. Na een aantal mindere seizoenen nam de ‘Oude Dame’ de heerschappij in het Italiaanse voetbal weer over. Mede dankzij Pirlo, die Juve in vier jaar tijd naar evenzoveel landstitels dirigeerde.

2 Paul Pogba

Een jaar na Pirlo, nam Juventus ook Paul Pogba over. Niet helemaal voor niets, want ondanks een aflopend contract bij Manchester United moesten de Italianen nog opleidingskosten betalen. Een bedrag van zo’n 800.000 euro. Pogba was nog geen speler van wereldklasse, maar werd dat in Turijn wel. Zijn vergoeding bleek een schijntje. Zeker toen United vier jaar later de Franse middenvelder terughaalde voor meer dan honderd miljoen. Het maakte van hem de duurste voetballer op aarde.

3 Sami Khedira

Het management van Juventus slaagde er in 2015 opnieuw om transfervrij een topmiddenvelder te strikken. Sami Khedira verliet Real voor Juventus. Hoewel er in Madrid al even twijfels waren over zijn fitheid, is de Duitse middenvelder al drie jaar een belangrijke kracht in de selectie van Massimiliano Allegri.

4 Emre Can

De laatste speler die Juventus transfervrij binnen hengelde. Can was afgelopen seizoen nog basisspeler bij Liverpool, dat de finale van de Champions League haalde. Toch konden ‘The Reds’ de Duits international niet behouden. Verschillende pogingen om zijn aflopende contract te verlengen liepen vast, waardoor de nu 25-jarige Duits international in Turijn op het middenveld buffelt. Net als landgenoot Khedira.

5 Dani Alves

Net als Pirlo leek Dani Alves beter dan ooit in het zwart en wit. Bij Barcelona voelde hij zich ondergewaardeerd en weigerde bij te tekenen, in Turijn leefde hij op als creatieveling in de zeer solide verdediging. De aanvallende rechtervleugelverdediger had in 2017 een groot aandeel in de landstitel, het bereiken van de Champions League-finale en ook scoorde hij in de bekerfinale. Desondanks liet hij zijn nog een jaar doorlopende contract ontbinden en vertrok transfervrij naar Paris Saint-Germain. Een uitzondering, want bij Juventus zijn de meeste vrije transfers inkomend.

Salaris Ramsey nog niet in buurt van Ronaldo

Topvoetballers met een aflopend contract zijn gewild en hebben de clubs vaak voor het uitkiezen. Zij kunnen meer vragen dan spelers voor wie ook nog een transfersom moet worden betaald. Zo wordt Aaron Ramsey de best betaalde Britse voetballer ooit. In Turijn gaat de Welshman naar verluidt zo’n 5,5 miljoen per jaar verdienen. Volgens onderzoek van de Italiaanse krant La Gazzetta Dello Sport komt hij daarmee nog niet in de buurt van sterspeler Cristiano Ronaldo.

Momenteel de grootverdieners bij Juve:

1. Ronaldo €31 miljoen

2. Dybala €7 miljoen

3. Pjanic €6,5 miljoen

4. Douglas Costa €6 miljoen

5. Bonucci €5.5 miljoen

6. Emre Can €5 miljoen

7. Khedira €4 miljoen

8. Mandzukic €4 miljoen

9. Chiellini €4 miljoen

10. Matuidi €4 miljoen