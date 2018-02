Fans konden in Italiaanse derby niet genieten van één, maar wel twee olympische doelpunten Mike De Beck

06 februari 2018

16u23 0

Opvallende taferelen in de Serie A afgelopen weekend. In de Derby dell'Appennino tussen Bologna en Fiorentina werden de fans verwend. De supporters kregen niet één, maar wel twee olympische doelpunten te zien. Eerst was het aan Jordan Veretout om met de hulp van doelman Antonio Mirante een hoekschop meteen in doel te verwerken. Enkele minuten later wilde Erick Pulgar niet achterblijven. Ook de Chileen wist de doelman te verrassen en het leer na een hoekschop in doel te krullen. Uiteindelijk ging Fiorentina wel met de drie punten aan de haal na een doelpunt van Federico Chiesa.