Fans Juventus ergeren zich mateloos aan nieuw shirt: “Wat overblijft, is 0,0 identiteit” ODBS

13 mei 2019

12u07 8 Serie A Juventus heeft gisteren zijn nieuwe thuisshirt voorgesteld en dat viel bij de fans niet in goede aarde. De iconische zwarte en witte strepen zijn immers niet meer. “Dit moet een van de lelijkste shirts ooit zijn.”

Als voetbalfans gevoelig zijn aan één iets, is het wel het shirt van hun geliefde club. Zeker als het gaat om een iconisch truitje als dat van Juventus. De 'Oude Dame’ staat voor traditie: zwarte en witte strepen, zoals hun bijnaam ook luidt: de ‘bianconeri’. Maar nu pakt Adidas uit met een half-half patroon, met daartussen een roos lijntje. Dat roze moet verwijzen naar het eerste clubshirt ooit van Juve. En de strepen? Daar moeten de fans maar zelf voor zorgen, zoals de baseline van de promocampagne rond het nieuwe shirt luidt: ‘Be the stripes’. Verrassend is ook dat ze niet Ronaldo maar vooral Dybala als uithangbord in het filmpje uitspelen. De radicale switch moet staan voor de “nieuwe progressieve periode” die Juventus inslaat. Zo stelt de club: “Het gedurfde nieuwe design is een verwijzing naar het verleden en doet verlangen naar de toekomst, zoals ook de iconische strepen geëvolueerd zijn.” Voor vele supporters van de Italiaanse landskampioen een gecommercialiseerde brug te ver. Een van de vele reacties: “Wat overblijft, is 0,0 identiteit”.

Modern zebra. pic.twitter.com/6uqmEwQbkw Emilio Sansolini(@ EmilioSansolini) link

Left or right? pic.twitter.com/CtbelWRYwX Jonathan De Nunzio(@ jdenunzio) link

