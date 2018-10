Fake news, Cristiano? 'Der Spiegel' slaat na ontkenning Ronaldo hard terug met 24 tweets en nodige bewijslast in verkrachtingszaak Hans Op de Beeck

01 oktober 2018

06u00

Bron: Der Spiegel 0 Serie A Met 24 tweets en daarbij de nodige documenten heeft 'Der Spiegel' gereageerd op de reactie van Ronaldo als zou de beschuldiging van Kathryn Mayorga dat hij haar negen jaar geleden heeft verkracht, fake news zijn.

"Nee, nee, nee, nee. Wat ze gezegd hebben? Dat is fake nieuws. Ze willen zichzelf promoten door mijn naam te bezoedelen." Dat was de reactie (zie video hierboven) van Cristiano Ronaldo zondag op zijn Instagram Stories op het nieuws van 'Der Spiegel', dat de verkrachtingszaak rond Ronaldo in 2009 met promomeisje Kathryn Mayorga (34), toen 25, met nieuwe elementen weer naar buiten bracht. In 2017 deden ze dat voor het eerst. Dit wat vreemde manoeuvre van Ronaldo was duidelijk niet naar de zin van het vermaarde Duitse weekblad, dat via Christoph Winterbach hard terugslaat. Winterbach is sportjournalist bij 'Der Spiegel' en maakt ook deel uit van het researchteam van klokkenluidersplatform 'Football Leaks'. Hij legt op zijn Twitteraccount de hele zaak in chronologische volgorde vanuit hun standpunt uit.

This is a thread about the rape allegations vs. @Cristiano: About our research @derSpiegel, about Ronaldo's reaction and a little insight into why the alleged victim Kathryn Mayorga speaks out about the case nine years later. This is the story btw: https://t.co/fwv26PhCSx 1/24 Christoph Winterbach(@ derWinterbach) link

"We hadden honderden documenten via verschillende bronnen: e-mails, medische- en politiedocumenten en legden die samen. In 2009 beschuldigde Mayorga Ronaldo van verkrachting. Ze zei dat ze te veel schrik had om zijn naam tegen de politie te vertellen en naar de rechtbank te trekken omdat ze bang was lastig gevallen te worden door Ronaldo's fans."

"Haar onervaren advocaat (gespecialiseerd in verkeersovertredingen) sleepte een deal uit de brand met hoog aangeschreven advocaten die meestal Hollywood-celebrities tot hun cliënteel mogen rekenen. Ze troffen een schikking voor 375.000 dollar (324.000 euro). Mayorga moest zwijgen en nooit nog iets over het incident vertellen. Ronaldo stelde dat de seks met wederzijdse toestemming was."

"Vorig jaar werkten we nog wekenlang aan het verhaal, reisden ervoor naar Las Vegas, probeerden contact te leggen met Mayorga (ze wou niet praten), confronteerden Ronaldo (hij ontkende) en publiceerden er drie artikels rond. Na het eerste artikel kwam Cristiano's agentschap Gestifute met een erg storend statement naar buiten."

"Dat statement deed niet alleen de waarheid onrecht aan (het suggereerde dat wij over geen ondertekende documenten beschikten en Ronaldo niet konden identificeren. We bewezen dat we dat wel konden). Er werd ook gesteld dat Ronaldo's advocaten niet akkoord gingen met de voorwaarden tot schikking."

"In het statement van Gestifute wordt gezegd dat Ronaldo nooit de brief van Mayorga had gekregen, waaruit wij citeerden. Terwijl dat nochtans deel uitmaakte van de schikking: Cristiano's advocaten waren verplicht hem die brief voor te lezen. Wist hij niets van die brief, zouden ze de regeling schenden."

"Ze noemden ons artikel ook "journalistieke fictie", maar tot op de dag van vandaag hebben ze de door ons aangehaalde documenten, waaruit we ook quoteren, nooit vals genoemd. We hebben geen enkele reden om aan te nemen dat ze niet authentiek zijn. We checken dat tot de allerlaatste letter alvorens publicatie. Altijd."

"Fast forward naar anderhalf jaar geleden en de #metoo-beweging die ontstond. Mayorga nam een nieuwe advocaat onder de arm en die stelt dat de schikking ontbonden is. Hij zegt dat zij lijdt aan een posttraumatische stressstoornis en omschrijft ook de bemiddeling als traumatisch. Zelfs de advocaten van CR7 stellen dat zij extreem vluchtig en emotioneel was."

"Dat zette Mayorga ertoe aan toch te praten en met haar verhaal naar ons te komen, ook al tekende ze die schikking dat ze niets openbaar mocht maken. We contacteerden Ronaldo, hij wou niet praten. Opnieuw confronteerden we hem met de beschuldigingen, vooral met een erg gevoelig document met daarin quotes van hem."

"Het gaat om een vragenlijst opgesteld door zijn advocaten. Ronaldo lijkt daar deels Mayorga's versie te bevestigen en zegt dat "zij niet wou, maar zich toch ter beschikking stelde". In een latere versie van die vragenlijst, zijn die antwoorden verdwenen. Ronaldo wordt nu geciteerd als zou het met wederzijdse toestemming gebeurd zijn."

"Dit document kan erg belangrijk worden en is erg gevaarlijk voor Ronaldo omdat het zijn ontkenning erg twijfelachtig doet overkomen. Opnieuw hebben we er hem over gevraagd. Niemand zei ons dat het vals was. Het was nochtans makkelijk geweest voor hem of zijn advocaten ons te antwoorden. Dat deden ze niet."

"De advocaat van Mayorga dient nu een burgerlijke klacht in waarin de schikking wordt betwist en de strategie van Ronaldo's advocaten naar Mayorga toe. Hier kan de volledige tekst gelezen worden... De advocaat van Cristiano, bekend met de Duitse pers, komt met een statement naar buiten."

"Wat hij altijd graag doet voor hij zoiets doet, is via e-mails de betrokken journalisten bedreigen met rechtszaken als ze niet stoppen. Dat deed hij toen ook met ons. Maar laat me uitleggen hoe wij werken: wij hebben speciale mensen in dienst die feiten checken, die elk woord uit elk artikel nagaan op hun waarheid."

"Wij kunnen niets schrijven zonder de nodige substantie, want als we het niet kunnen bewijzen wordt het onherroepelijk geschrapt. Onze artikels worden alleen goedgekeurd wanneer nagekeken kan worden dat onze bronnen kloppen. We hechten waarde aan feiten. Dat is een integraal deel van Der Spiegel."

"We hebben een juridische afdeling die ons bij elke stap in onze research begeleidt. Ze zien erop toe dat we niet zomaar zonder nadenken over mensen en hun verhalen berichten. Ook zijn onze hoofdredacteurs heel ervaren met publicaties die mensen met macht en geld beschuldigen."

"Het publiceren van zo'n verhaal doe je dus niet in één week tijd en is niet het werk van slechts één persoon. Er hebben daar minstens twintig mensen wekenlang op gewerkt. Wij weten met wat we bezig zijn. Dat is onze job."

"Ronaldo's advocaat zegt nu nog steeds dat onze publicatie "illegaal" is omdat het "de persoonlijke rechten van Cristiano aantast". En belangrijk nu: hij noemt het geen 'journalistieke fictie" of "onwaar". Hij zegt gewoon dat het te persoonlijk is om publiek gemaakt te worden."

"Wij zijn het daar niet mee eens. Omdat Ronaldo een van de grootste celebrities ter wereld is die hier zwaar beschuldigd wordt. En omdat er een publieke klacht is tegen hem. We geloven dat we alle recht hebben om met dit verhaal naar buiten te komen."

"Als we dit recht niet hebben, wanneer zou het dan ooit nog mogelijk zijn om met beschuldigingen tot verkrachting naar buiten te komen? Dit is een van de meest duidelijke zaken wat betreft het aanvaardbaar brengen van verdenkingen. We beschikken over honderden onbetwistbare documenten uit verschillende bronnen die het verhaal bevestigen."

"Ten slotte ontkent Ronaldo nu finaal, door te zeggen dat het om "fake news" gaat en hij zegt dat Mayorga net zoals hij beroemd wil worden. Maar omdat ze in 2009 zelfs te bang was om nog maar de naam van Ronaldo te vermelden bij de politie, stel ik me zeer de vraag of ze wel bekend wou worden."

"Ik vind dat een erg zwakke reactie van Ronaldo, omdat hij geen recht heeft om dit fake te noemen. Wat ik ook triest vind, zijn de reacties van sommige van zijn fans hier op Twitter. Ik ga daar niet veel over zeggen, maar ik ben daar eerlijk gezegd door gechoqueerd."

"Ik begrijp nu beter waarom Mayorga in 2009 bang was om met haar claims naar buiten te komen. En ik kan me best inbeelden dat het geen makkelijke beslissing was om ditmaal haar naam en gezicht aan dit verhaal te linken."

"Mensen die geïnteresseerd zijn het hele verhaal te lezen raad ik deze link aan, waarna ze hun oordeel kunnen vellen. Ik zou ook willen vragen Kathryn Mayorga niet te beledigen wanneer je alleen maar niets negatief wil lezen over Cristiano Ronaldo."

"Hoe het nu verder moet? Afwachten. Zal er verder crimineel onderzoek volgen naar Nevada vs Ronaldo? Zal het gerecht dat Mayorga's klacht ontvankelijk verklaarde in haar voordeel oordelen? Wij zullen het verhaal alvast opvolgen. Blijf op post. Constructieve feedback hierop wordt geapprecieerd."

Tot slot geeft Winterbach nog een uittreksel uit het politierapport van 13 juni 2009 mee, toen Mayorga de klacht over verkrachting van Ronaldo neerlegde maar zijn naam uit schrik weigerde te vernoemen. "'Type 426' is de politiecode voor seksuele geweldpleging."