Excuses volstaan. Inter beboet Lukaku niet voor corona-uitspraak: “Nooit waren 23 van de 25 spelers ziek”

23 april 2020

08u30 0 Serie A Er zaten enkele losse eindjes in zijn verhaal. Inter heeft Romelu Lukaku teruggefloten, maar geen boete opgelegd voor zijn fantasierijke corona-onthullingen in een Instagramchat met Kat Kerkhofs. Nooit waren 23 van de 25 spelers ziek bij Inter, zoals hij beweerde. De verontschuldigingen van ‘Big Rom’ volstaan.

In een publieke discussie met zijn sterspeler had Inter geen zin. In een telefoongesprek woensdag werd alles uitgeklaard. Lukaku excuseerde zich voor de suggesties die hij in een gesprek met Kat Kerkhofs, mevrouw Dries Mertens, had gemaakt. Dat Inter officieus misschien wel de eerste Italiaanse club was die door corona werd getroffen.

Lukaku: “In december waren we een week vrij. We kwamen terug en ik zweer dat er 23 van de 25 spelers ziek waren. Geen grap. We speelden thuis tegen het Cagliari van Radja Nainggolan en na 25 minuten moest één van onze verdedigers van het veld. Hij kon niet meer en viel bijna flauw.”

“Iedereen was aan het hoesten en had koorts. Ook ik had er last van. Ik kreeg het bij mijn opwarming veel warmer dan normaal. Ik had al jaren geen koorts meer gehad. Na de wedstrijd stond er nog een etentje met genodigden van Puma op het programma, maar ik heb bedankt en ben direct naar bed geweest. We zijn toen nooit getest geweest op corona, dus helemaal zeker zullen we het nooit weten.”

Hartritmestoornissen Conte

Wie het Italiaans voetbal een beetje volgt, wist meteen dat er iets niet klopte in zijn reconstructie. Zijn timing zat verkeerd. De Inter-spelers kregen in de kerstperiode een week vrijaf. De matchen tegen Cagliari (26 januari), waarover hij spreekt, vonden pas eind januari plaats. Twee weken later zat Milaan inderdaad in volle coronacrisis. Met die vakantie heeft het dus niets te maken.

Bij Inter noemen ze de angst van Lukaku over corona ongegrond. Milan Skriniar kwam tegen Cagliari inderdaad na een halfuur naar de kant met griepklachten. Twee andere spelers ontbreken tegen Fiorentina, drie dagen later, effectief met griepverschijnselen: Stefan De Vrij en D’Ambrosio. De andere afwezigen zijn geblesseerd. Nadien miste enkel Bastoni (Lazio, op 16 februari) een match door ziekte. Antonio Conte paste na Cagliari voor de persconferentie. Hartritmestoornissen, aldus het medisch rapport, geen griep (of corona).

De club sluit niet uit dat andere spelers, in het pre-coronatijdperk, wel eens last hadden van koorts of lichte hoestbuien, maar benadrukt dat er nooit 23 van de 25 spelers ziek waren, laat staan dat er een aantal langdurig out was met klachten.

Omdat het slechts een kleine uitschuiver betrof, krijgt Lukaku geen boete. De club heeft hem gevraagd beter op zijn tellen te passen.

