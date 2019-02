En of het deugd doet: Radja Nainggolan kroont zich na moeilijke maanden tot grote held - puntenverlies voor Mertens GVS

17 februari 2019

20u05

Bron: Eigen berichtgeving en ANP 0 Internazionale INT INT 2 einde 1 SAM SAM Sampdoria Serie A Radja Nainggolan heeft zich tot matchwinnaar gekroond bij Inter. Tegen het Sampdoria van Dennis Praet zorgde de ex-Rode Duivel voor de winnende treffer. Op een hoekschop liet hij vanop de rand van de zestien met een hobbelend schot de netten trillen. 2-1, nadat eerst de Milanezen via D’Ambrosio op voorsprong waren geklommen en Gabbiadini meteen daarna voor de gelijkmaker tekende. Maar het slotakkoord was dus voor Radja, die zo zijn wederopstanding van de voorbije weken kracht bijzet.

GOAL | Radja Nainggolan trapt Inter weer op voorsprong! 🇧🇪#InterSampdoria 2️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/ufXMZYRhfD Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Na 7 minuten veerde San Siro een eerste keer recht toen Lautaro Martinez zichzelf vrijspeelde in de zestien en naast de kooi mikte. Het volgende gevaar zou nog een hele poos op zich laten wachten. Een afzwaaier van Radja Nainggolan op het half uur ging mijlenver naast, Sampdoria kon geen bal tussen de palen mikken. 0-0 aan de rust. Hetzelfde spelbeeld na de koffie: veel inzet en bitse duels, weinig open doelkansen. De Milanezen voerden de boventoon: Fabio Quagliarella knikte een bal net over de dwarsligger en een afstandsschot van Matteo Politano waaide naast.

De partij ontplofte pas in het slot: een kwartier voor tijd zette Ivan Perisic op de flank een mooie actie op, Danilo D’Ambrosio tikte zijn voorzet in een leeg doel. Drie minuten later snoepte Manolo Gabbiadini na een warrige fase in de Milanese zestien de bal af van Inter en plaatste de gelijkmaker in doel. Nog eens twee minuten later zag Nainggolan zijn moment gekomen: hij nam een afvallende bal na een corner vanop de rand van de zestien op de slof, waarna de 2-1 in de hoek stuiterde. Dat was ook de eindstand: Inter blijft derde, met zes punten achterstand op de tweede, Napoli. Sampdoria staat op de tiende plek geparkeerd.

Inter speelde al twee wedstrijden zonder topschutter Icardi. De Argentijn weigerde donderdag in de Europa League te spelen tegen Rapid Wien omdat hij zijn aanvoerdersband moest overdragen aan doelman Samir Handanovic. Icardi heeft zich de woede van veel fanatieke fans op de hals gehaald omdat hij zijn contract niet wil verlengen. Icardi lijkt op weg naar de uitgang en Juventus zou verregaande belangstelling hebben voor de spits die dit seizoen negen keer wist te scoren. Icardi zat Icardi op de tribune, officieel vanwege een blessure. Een dag eerder werd zijn vrouw Wanda Nara door een man bekogeld met een steen terwijl ze in haar auto met haar kinderen voorbijreed.

Napoli laat kostbare punten liggen tegen Torino

Napoli heeft dan weer kostbare punten in de titelstrijd vergooid tegen Torino. Na een glansloze partij bleef de brilscore op het bord staan. Dries Mertens startte op de bank en viel twintig minuten voor tijd in, maar ook hij kon de ban niet breken. Leider Juventus is de lachende derde.

Na een korte studieronde creëerde Arkadiusz Milik het eerste gevaar op het kwartier: zijn schot waaide voorbij de paal. Vijf minuten later zette diezelfde Milik doelman Salvatore Sirigu aan het werk met een schot dat te centraal gericht was. Enkele tellen nadien ging Sirigu goed plat op een schot van Lorenzo Insigne. De thuisploeg domineerde met veel doelgevaar, maar ontbeerde efficiëntie: 0-0 aan de rust.

Na de pauze was het lang wachten op doelgevaar tot Milik op het uur nogmaals richting de netten knalde, maar alweer lag Sirigu in de weg. In de 69ste minuut maakte Mertens zijn opwachting, en dat bracht op slag leven in de brouwerij. Enkele minuten later spatte een schicht van Insigne uiteen op de rechterpaal. Ondanks veel goede wil en inzet, geïllustreerd met een totaal van acht gele kaarten, kwam de beslissende doorbraak er niet: de brilscore bleef op het bord, waardoor Napoli voor de tweede speeldag op rij kostbare punten vergooit in de titelstrijd. Juventus heeft nu een stevige voorsprong van dertien punten op eerste achtervolger Napoli.